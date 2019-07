Boghandler ramt af to indbrud på én måned: Brosten fløj gennem vinduesparti

DRONNINGLUND: Mandag morgen måtte de ansatte i Bog & Idé på Stationsvej i Dronninglund møde ind til et kedeligt syn. I løbet af weekenden havde en indbrudstyv været forbi og kaste en brosten ind i gennem et vinduesparti.

- Det ser dog ikke ud til, der er stjålet noget, så måske er der tale om hærværk og ikke indbrud, siger politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Det er ikke første gang boghandleren har haft ubudne gæster. 25. juni skete et indbrud magen til. Her blev der også kastet en brosten gennem et vindue. Dengang stjal indbrudstyven to bøger som de eneste koster.

I begge tilfælde har indbrudstyven efterladt blodspor efter formentlig at have skåret sig på glasskårene fra vinduerne.

- De spor er sendt til dna-undersøgelse, så vi håber på, at de kan være med til at finde frem til gerningsmanden, siger Peter Skovbak.