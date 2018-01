Boksere til stævne

BRØNDERSLEV: I den kommende weekend deltager Brønderslev Bokseklub ved Viking Box Cup i Solsidehallen i Lindholm med 8-10 boksere.

Erik Thrane, træner og formand for Brønderslev Bokseklub, oplyser, at det er en stor turnering, som bokserne satser meget på.

- Trænerteamet i Brønderslev Bokseklub ser den mere som opvarmning til Jyske Begyndermesterskaber 14 dage senere, som bliver afviklet i Fjerritslev. Det betyder dog ikke, at man i klubben tager let på tingene, alle går benhårdt efter et godt resultat i Lindholm, bokserne har bl. a. trænet imellem jul og nytår og i ugen op til Viking Box Cup bliver der trænet meget intenst, så alle mand er i form og klar til opgaven, og alle er klar over at dette også er nødvendigt, da der er rigtig mange stærke boksere med til denne turnering, skriver han.

8-10 boksere fra Brønderslev Bokseklub deltager.