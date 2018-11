Bombefrygt: 27-årig havde signalpistol og kemikalier

BRØNDERSLEV: To mænd på henholdsvis 27 og 32 år, der natten til tirsdag blev anholdt under en seks timer lang politiaktion på Brønderslev Station, er efter endt afhøring hos Nordjyllands Politi blevet løsladt igen. De to er begge fra Brønderslev-området.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands politi.

De to blev i forbindelse med den skærpede indsats mod indbrudstyve i Brønderslev-området anholdt, da de var i færd med at bryde en af bagageboksene på stationen op.

– Der var ikke grundlag for varetægtsfængsling, og derfor blev de to ikke fremstillet i grundlovsforhør, fortæller vicepolitiinspektøren.

Fortsat sigtet

De to er dog fortsat sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 192a for overtrædelse af våbenloven.

I bagageboksen fandt politiet nemlig en signalpistol og nogle kemikalier, som politiet i første omgang troede var til fremstilling af sprængstoffer. Derfor blev Brønderslev Station afspærret i flere timer.

Bombeeksperterne i aktion på Brønderslev Station. Foto: Jan Pedersen

Forsvarets sprængstofeksperter blev tilkaldt, men de kunne efter nogle timers arbejde konkludere, at der ikke umiddelbart var nogen fare ved kemikalierne i bagageboksen.

– Den 27-årige har forklaret, at signalpistolen og kemikalierne var hans, men kemikalierne skulle han bruge til et legalt forhold. Den 32-årige afviste også, at han havde noget med kemikalierne og signalpistolen at gøre, forklarer Frank Olsen.

Tog ingen chancer

Vicepolitiinspektøren understreger, at grunden til den lange politiaktion i Brønderslev mandag aften og natten til tirsdag var, at politiet ikke var sikre på, hvad kemikalierne var for en slags, og at man derfor ikke tog nogen chancer, men valgte at tilkalde sprængstofeksperterne fra Forsvaret, så de kunne undersøge og teste indholdet af bagageboksen.

– Den slags situationer tager vi meget alvorligt, så det er derfor det tager noget tid. Så må man bare glæde sig over, at heldigvis viser undersøgelserne og efterforskningen så, at det ikke var så farligt som frygtet, og det er jo bare positivt, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Politiet var færdige på Brønderslev station ved 01-tiden natten til tirsdag.