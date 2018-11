Bombefrygt: Banegårdspladsen i Brønderslev spærret af

BRØNDERSLEV: Politifolk fra Nordjyllands Politi observerede, under patruljering tidligt på aftenen i Brønderslev, to mænd, der opholdt sig ved bagageboksene på byens banegård, Banegårdspladsen 10 i Brønderslev – i færd med at bryde en af boksene op. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiets offensive indsats mod indbrud i den senere tid, og en række efterforskningskridt i den henseende gjorde, at politiet mistænker dem for at stå bag flere indbrud. Derfor skred politiets straks til anholdelse af de to mænd: En 32-årig mand samt en 27-årig mand – i hvert fald den ene stammer fra lokalområdet.

I forbindelse med anholdelsen blev politiets interesse henledt på en bagageboks på banegården. Politiet frygter, at der kan være sprængstoffer i boksen, og derfor blev området deroppe omkring banegårdspladsen afspærret, ligesom militære sprængstof-eksperter fra Skive Kaserne er blevet tilkaldt.

– Når vi får sådan en information, tager vi ingen chancer. Vi har rekvireret eksperter fra Forsvaret, og vi har sendt yderligere personale fra politi og brand til stedet, siger lederen af myndighedernes indsats på stedet, vicepolitiinspektør Henrik Skals, der understreger, at borgerne i området skal forholde sig roligt og i øvrigt respektere politiets afspærringer.

– Vi har afspærret af hensynet til borgernes sikkerhed og for at sikre myndighedernes arbejdsro, mens de arbejder på stedet, siger Henrik Skals.

De to mænd er foreløbig sigtet for at overtræde våbenloven.