Bordtennisspillere i top

BRØNDERSLEV: Når de bedste unge bordtennisspillere i januar i det prestigefyldte Top 12 skal dyste om, hvem der er Danmarks bedste, er BI-Bordtennis allerede sikre på at have deltagere med i tre af de seks rækker.

Den hårde træningsindsats og de deraf følgende resultater betyder nemlig, at Anna Ansø, Jacob Laursen og Bjarke Krog i hver deres række er blandt Danmarks otte bedste, der er forhåndsudtaget til Top 12.

Anna Ansø er udtaget i pigerækken, Jacob Laursen i yngre drenge og Bjarke Krog i juniorrækken. De sidste kampe inden udtagelsen var som vanligt nervepirrende.

- For blot en måned siden lå begge drenge lige uden for top otte, som bliver forhåndsudtaget, fortæller formand for BI-Bordtennis, Thomas Krog. En fantastisk indsats betyder, at Jacob nu er rykket op som nummer tre i Danmark blandt yngre drenge, mens Bjarke Krog i øjeblikket indtager sjetteplads blandt juniorerne.

Både Anna og Bjarke kan spille i den samme række igen til næste år.

- Det er helt vildt. For få år siden var det helt utænkeligt, at BI-Bordtennis skulle have hele tre ungdomsspillere med blandt den absolutte elite i Danmark, bemærker Thoma Krog. Nu har vi tre som er forhåndsudtaget. Det viser med al ønskelig tydelighed, at selv om BI-Bordtennis er en lille klub, har vi et setup, hvor det er muligt at udvikle sig til elitespiller. Og vi har flere spillere, som de kommende år har mulighed for at opleve Top 12, siger Thomas Krog og fortsætter.

- Det koster selvfølgelig at sende tre spillere plus trænere en weekend til Brøndby, men vi knokler med glæde videre for at finde de penge, der skal til.

- De her resultater sætter ikke alene BI bordtennis på landkortet, det er positiv reklame for hele Brønderslev Kommune. Samtidig håber vi, at det kan få flere børn og unge til at starter med bordtennis. Vi har plads til flere i træningslokalerne af både elitespillere og motionister, slutter Thomas Krog.