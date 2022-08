Borgere har store drømme for smuk fabrik - og nu har planen fået blåstempling

ASAA:Man kan sagtens håbe på en sneboldeffekt, selvom det er midt på sommeren.

Så det gør en gruppe ildsjæle fra Asaa, der i efterhånden nogle år har arbejdet på at skabe liv i byens smukke, gamle jernstøberi. Håbet er at etablere et kulturhus, som kan gavne bylivet i Asaa.

I den forbindelse kan en helt ny bevilling på 500.000 kroner fra byrådet i Brønderslev Kommune være med til at gøre en stor forskel.

- Det er faktisk meget afgørende for projektet, siger Villy Mortensen, der er formand for fonden "Jernstøberiet Asaa - Vores Kulturfabrik"

Udover den halve million fra kommunen har man på det seneste også fået 275.000 kroner fra LAG-Nord. De to donationer er i Villy Mortensens bog at regne som en decideret blåstempling af hele projektet - og det kan på sigt give adgang til endnu flere fondsmidler.

- Anerkendelsen fra netop de to instanser er meget afgørende for vores øvrige ansøgninger til de landsdækkende fonde, siger Villy Mortensen.

Han håber, at eksempelvis Realdania, Nordea-fonden og Velux Fonden på sigt kan lokkes med ombord i projektet.

Ifølge Villy Mortensen er det en blåstempling af hele kulturhusprojektet i Asaa, at man nu har fået penge fra både Brønderslev Kommune og fra LAG-Nord. Foto: Kim Dahl Hansen

At Brønderslev Kommunes byrådspolitikere har valgt at bakke op om projektet, forklarer borgmester Mikael Klitgaard (V) sådan her:

- Det vil jo være meget positivt for en by som Asaa, hvis man kan få gang i det her projekt. Og nu må man jo så håbe, at det lykkes at få medfinansiering fra andre sider også, siger borgmesteren.

Det er anslået, at det vil komme til at koste 15 millioner kroner at realisere planerne for Jernstøberiet fuldt ud.

Fabrik med flot historie

De smukke gamle fabriksbygninger har tidligere huset "Brødrene Larsens Jernstøberi og Maskinfabrik", som på et tidspunkt var den største arbejdsplads i den gamle Dronninglund Kommune.

Fabrikken, der ligger på Havnegade 39 i Asaa, blev opført i 1922 af Gregers Christian Larsen og hans to sønner. Fra adressen drev de "Brødrene Larsens Jernstøberi og Maskinfabrik". Foto: Kim Dahl Hansen

Egentlig blev grundstenen til virksomheden lagt, da Gregers Christian Larsen i 1882 kom til Asaa, hvor han slog sig ned som smed i byen. Virksomheden blev stille og roligt udviklet, og i 1922 blev den nuværende bygning opført af Gregers Christian Larsen og hans to sønner.

Da det gik allerbedst, var fabrikken arbejdsplads for omkring 100 personer - og der blev eksporteret motorer og kværne til 62 forskellige lande fra Asaa.

Men siden fabriks-aktiviteterne forlod Asaa i 1992 har fabrikken med det smukt hvælvede tag været stort set ubenyttet.

Tagkonstruktionen i den gamle fabrik er et fascinerende skue. Foto: Kim Dahl Hansen

I kølvandet på et borgermøde i Asaa for snart en håndfuld år siden opstod dog en idé om igen at udnytte bygningerne.

- Vi snakkede om, at bygningen her kunne blive et aktiv for byen. Fabrikken har en fin historie, en fin beliggenhed - og også en fin udstråling, for det er en fuldstændig unik konstruktion, som fabrikken har, siger Villy Mortensen.

På www.jernstøberiet.dk kan man læse mere om borgernes drømme for stedet. Udover at bevare stedets kulturarv, så kan stedet også blive et nutidigt samlingssted. Blandt andet skriver man på hjemmesiden sådan her:

"Huset kan blive platform og mødested for børnefamilier, unge, voksne og ældre – og også de mange turister, der om sommeren besøger det lille fiskerleje på Nordjyllands østkyst med den særprægede øhavn og børnevenlige strand".

Huset skal både huse kulturelle aktiviteter og være mødested for byens borgere.

Stor folkelig opbakning

Planerne om at udnytte Jernstøberiet fik i første omgang økonomisk næring med en donation fra Sparekassen Vendsyssels Fond i Dronninglund. Fonden gav 300.000 kroner til at etablere en erhvervsdrivende fond.

Og samtidig lykkedes det borgergruppen at sælge omkring 400 sponsorater og folkeaktier - for et samlet beløb på 461.500 kroner.

Dermed havde den erhvervsdrivende fond bag projektet penge nok til at overtage fabriksbygningen fra den daværende ejer. Og det skete formelt 1. december 2020.

- Alle kunne tilsyneladende se idéen i at passe på stedet, siger Villy Mortensen - og nævner, at der eksempelvis er solgt folkeaktier mange andre steder end i selve Asaa.

- Der er købt folkeaktier i eksempelvis Sæby, Hals, Hjallerup, Aarhus, København, Sønderborg og sågar i Texas, siger han med et smil.

Om Jernstøberiet i Asaa "Jernstøberiet Asaa" er et projekt, der skal skabe et kulturhus i det tidligere jernstøberi på adressen Havnegade 39 - på grænsen mellem havn og by i Asaa. På stedet fandtes tidligere "Brødrene Larsens Jernstøberi og Maskinfabrik".

Den smukke fabriksbygning blev i 1922 opført af Gregers Larsen og hans to sønner. "Brødrene Larsens Jernstøberi og Maskinfabrik" udviklede sig til at blive den største arbejdsplads i daværende Dronninglund Kommune - med eksport af motorer og kværne i titusindvis. Mest kendt var fabrikken for at producere "Asaa-motoren" og "Diamant-kværnen". Virksomheden prægede egnen i mere end 100 år, og da det gik bedst, havde jernstøberiet omkring 100 ansatte. Industrieventyret sluttede, da produktionen flyttede fra Asaa i 1992.

Når bygningen på cirka 350 kvadratmeter stadigvæk står, skyldes det i høj grad Finn Skotlander Thomsen (tidligere medejer af Hosta i Hjallerup). Han overtog sammen med en makker Jernstøberiet i starten af 1990'erne. Hans plan var egentlig at lave et mekanisk museum i Asaa - men det mekaniske museum kom som bekendt i stedet til at ligge i Hjallerup. Selv om fabriksbygningen dermed var mere eller mindre ubenyttet, blev den dog alligevel vedligeholdt.

1. december 2020 overtog borgerne i Asaa det gamle jernstøberi. Forud var gået en periode, hvor lokale ildsjæle havde arbejdet for at rejse en grundkapital, som gjorde det muligt at stifte fonden "Jernstøberiet Asaa - Vores Kulturfabrik". Grundkapitalen var skabt ved en donation fra Sparekassen Vendsyssels Fond i Dronninglund på 300.000 kroner - og ved at sælge folkeaktier for sammenlagt 461.500 kroner.

Sidenhen har LAG Nord bidraget med 275.000 kroner, mens Brønderslev Kommune nu også har givet 500.000 kroner i støtte. Dermed er den samlede egenkapital nået op på godt 1,5 millioner kroner - men målet er med hjælp fra lokale fonde at nå tre millioner kroner inden udgangen af 2022. Derefter vil man søge store landsdækkende fonde om støtte.

Budgettet for en total renovering af Jernstøberiet er på 15 millioner kroner.

Jernstøberiet bruges allerede nu til forskellige arrangementer som foreningsdage, arbejdende værksteder, kunstudstillinger og julemarkeder. Men i takt med at renoveringen skrider fremad vil idéerne og mulighederne blive meget større.

På www.jernstøberiet.dk kan du læse meget mere om stedet. VIS MERE

Rå fabrik er brugbar

Selv om der stadig er lang vej til det økonomiske mål - at rejse 15 millioner kroner - så er der allerede sket store fremskridt i forhold til at udnytte den gamle fabrik.

- Der har jo været forurenet med slagger her på grunden, og det har givet nogle problemer i forhold til, hvor meget vi må opholde os her. Men forureningen er blevet fjernet fra grunden i løbet af 2021 - så nu kan vi endelig bruge den til det, vi vil, forklarer Villy Mortensen.

Jernstøberiet har allerede været benyttet til forskellige arrangementer som foreningsdage, arbejdende værksteder, kunstudstillinger og julemarkeder. Men i takt med at renoveringen skrider fremad vil idéerne og mulighederne blive meget større.

En forbedring af akustikken vil eksempelvis give mulighed for flere koncerter, et køkken på stedet vil give mulighed for at få forskellige madkunstnere på besøg - og en isolering vil give mulighed for også at bruge jernstøberiet hen over vinteren.

- Drømmescenariet er, at vi får fabrikken fuldstændig op at shine. Men vi vil bevare bygningens udtryk, fastslår Villy Mortensen.

Jernstøberiet rummer denne sommer en kunstudstilling med et havnemiljø-udtryk. Udstillingen er udført af det Aarhus-baserede kunstnerpar Bjørn Kromann-Andersen og Bente Lyhne. På udstillingen kan man også se mere om Jernstøberiets historie og om den 95. udgave af hestevæddeløbet i Asaa. Der vil desuden være flere arrangementer hen over sommeren i det gamle jernstøberi. Foto: Kim Dahl Hansen

Totalt set har fonden bag jernstøberiet nu en egenkapital på godt 1,5 millioner kroner.

- Men vi skal vise, at vi kan noget selv, inden vi søger om store penge. Så vores strategi er, at vi skal have tre millioner kroner i egenkapital, inden vi går videre til de store landsdækkende fonde. Vi er stadigvæk et stykke fra det mål, men vi satser på at nå derhen inden udgangen af 2022, siger Villy Mortensen.

Han tilføjer dog, at ildsjælene ikke nødvendigvis har travlt.

- Vi har et sted, som vi allerede i dag kan bruge til nogle sjove ting. Projektet er med til at binde byen sammen og styrker derved vores sammenhold, siger Villy Mortensen.

- Så derfor er vi også meget tålmodige. Vi vil ikke risikere at ødelægge bygningen ved at lave nogle midlertidige løsninger. Vi kan få meget ud af bygningen, selv om den endnu ikke er særlig komfortabel.

Villy Mortensen er ikke et sekund i tvivl om, at planerne for jernstøberiet nok skal blive realiseret.

- Hvis vi stod med 15 millioner kroner i hånden her og nu, ville det hele nok være færdigt i løbet af halvandet til to år. Men det tager jo selvfølgelig nok en del længere tid end det. Men vi kan ikke forestille os andet, end at vi når helt i mål med det her projekt, fastslår Villy Mortensen.