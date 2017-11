Borgere holder også øje med indbrudstyve

VENDSYSSEL: For at få standset de mange indbrud i Vendsyssel har Nordjyllands Politi øget patruljeringen og bedt borgerne om at være opmærksomme på mistænkelig adfærd i villakvarterene.

Og det ser ud til, at borgerne er lige så opsatte på at få standset indbrudsbølgen som politiet.

I løbet af weekenden har politiet fået 31 indbrudsrelaterede tip fra borgere i Jammerbugt, Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner.

- Folk har været rigtig flinke til at ringe ind til os i weekenden. Tippene handler primært om udenlandske biler, der har udvist mistænkelig adfærd, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Ingen anholdelser

Ét af tippene kom f.eks fra Drøvten i Gjøl, hvor der var blevet spottet et rumænsk køretøj. En nærmere undersøgelse viste dog, at der ikke var noget mistænkeligt ved hverken bilen eller de fire personer i bilen, oplyser politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

- I Tårs blev der spottet to personer gå rundt i Bredgade. Det viste sig, at være to personer fra Litauen, som var kørt til stedet i en litauisk indregistreret udlejningsbil. Vi kunne ikke umiddelbart hænge noget op på dem, men vi registrerede dem. Så hvis der senere dukker noget op, så kan vi måske kæde tingene sammen. Men de kan selvfølgelig også være her helt legalt, siger Lars Jensen.

Ingen af weekendens tip førte til anholdelser, men en del blev registreret som litauerne i Tårs.

- Nogen har måske fået af mærke, at vi holder øje med dem, så forgæves er det ikke, tilføjer Lars Jensen.

Færre indbrud

Den øgede patruljering betød samtidig, at poltiet i weekenden havde bedre mulighed for hurtigt at følge op på de tip de fik.

Denne weekend var der i øvrigt langt færre indbrud i Vendsyssel end der har været længe- og i Brønderslev var der slet ingen. Det er uvist, om det er den øgede opmærksom på indbrudstyve, der er forklaringen.

- Det er dejligt med en weekend med ro, men jeg tror vi venter lidt med at fejre det, bemærker Peter Skovbak, der ikke tør håbe på at indbrudsbølgen er slut endnu.