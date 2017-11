Borgere vil snart se handling

BRØNDERSLEV: - Gå straks i gang. Det var den besked folkene bag projektet på Banegårdspladsen i Brønderslev fik, da der onsdag aften blev holdt borgermøde på rådhuset i Brønderslev.

Borgerne venter kun på, at projektet nu kan komme i gang, viste debatten, og der blev dog også her lovet hurtig handling fra alle sider.

Mogens Idskov spurgte konkret om, hvornår projektet kan realiseres. Og Svend Aage Christiansen fra Svend Aage Christiansen A/S, der er én af aktørerne, mener, at mellem to et halvt og tre år for at realisere projektet er realistisk.

Kundechef Mikki Frandsen fra Domea i Hjørring kunne også fortælle, at ønsket er at komme i gang.

Både borgmester Mikael Klitgaard (V) og formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), kunne forsikre, at man ikke kommer til at vente på sagsbehandlingen.

Byplanlægger Tine Astrup Jakobsen mener, at planerne kan være godkendt til sommer, så byggeriet kan komme i gang.

Mogens Idskov pointerede vigtigheden af komme i gang så hurtigt som muligt.

Midtbyen bløder

- Midtbyen bløder, så der skal ske noget. Der må ikke gå 10 år, sagde han.

Og det forsikrede folkene bag, at det ikke bliver tilfældet.

Formand for Brønderslev Handel, optiker Jan Kjølby: - Der er langt mellem snapsene, men dette projekt bliver rigtig godt.

Også handelschef Lars Bisgaard Andreasen glædede sig over, at der nu sker noget.

- Projektet er simpelthen fantastisk. Det vil give Brønderslev et løft.

Men han frygtede for antallet af parkeringspladser i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Søren Nygaard kunne forsikre, at der bliver p-pladser nok.

Projektet består af syv højhuse på op til otte etager med sammenlagt ca. 100 lejligheder. Dertil kommer et supermarked på 1000 kvadratmeter i ét plan.

Fra flere sider blev der opfordret til, at DSB-bygningen også bliver en del af projektet, og borgmester Mikael Klitgaard blev opfordret til at drage til København, for at få en snak med DSB-ledelsen.

Den opfordring tog Mikael Klitgaard imod.

- Vi har snakket meget med DSB, og det bliver bestemt ikke let. Men jeg prøver.

Henrik Louis Simonsen opfordrede til, at en del af Vestergade, hvor der er ikke så kønne huse, bliver en del af projektet.

Formand for Brønderslev Erhverv og Turisme, borgmesterkandidat Arne M. Jensen (S) hilste også projektet velkomment.

- Vi har virkelig brug for, at der sker noget på pladsen, sagde han.

Tine Astrup Jakobsen, chefarkitekt Søren Nygaard fra Finn Østergaards Tegnestue i Hjørring præsenterede og projektchef Anders Kofoed fra Svend Aage Christiansen A/S præsenterede projektet for selve byggeriet.

Mads Lønbro fra IDesigns præsenterede et forslag på vegne af Borger9700.

- Banegårdspladsen er mørk og trist, og det skal der rettes op på, sagde han.

I planerne indgår råvaremarked, torvehandel, en scene, udendørs café et område for børn, sagde Mads Lønbro.

Anders Kofoed: - Banegårdspladsen skriger efter, at der skal ske noget. Der er mørkt og trist. Jeg har undertiden om aftenen gået fra Banegårdspladsen og videre ad Nørregade. Man skal smyge sig op langs en mur i Nørregade., og man føler sig bestemt ikke tryg.

- Det skal der gøres noget ved. Pladsen skal være lys og spændende og fyldt med megen aktivitet.

Noget for børn og unge

Børnelæge Karen Tilma havde netop efterlyst noget for børn.

- Der skal være noget for børn og unge, sagde hun. Vi bør vise, at vi er børnevenlige og ungdomsvenlige. Der kunne etableres en basketballbane og en fodboldbane og en skøjtebane om vinteren.

Der blev også efterlyst it-værested, bibliotek og eventuelt et selskabslokale i forbindelse med boligerne.

Søren Nygaard mener, at det bliver aktuelt at indrette butikker i Nørregade. Planerne er i øvrigt at gøre Nørregade smallere, for at give plads til aktiviteter.

Søren Nygaard oplyste, at visionerne er at udvide den ny bydel mod rododendronparken. Han mener, at både A/S Peder Nielsen Beslagfabrik og Ginge-bygningen kan bevares i forbindelse med fremtidsplanerne.

- Vi planlægger ofte 50 år frem i tiden, oplyste Mikki Frandsen.

Der er mulighed for at komme med kommentarer til projektet frem til 8. december. Der holdes straks derefter et ekstra møde i teknik- og miljøudvalget, for at behandle de kommentarer, der er kommet. Omkring 160 deltog i borgermødet.