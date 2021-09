Borgermøde om stadiongrund: Skal der være boliger?

BRØNDERSLEV:I aften er der fra klokken 19.30 borgermøde om udnyttelsen af den såkaldte stadiongrund i Brønderslev.

Borgermødet finder sted på Nordjyllands Idrætshøjskole, der i invitationen til borgerne i byen skriver:

”Som I måske ved, har et flertal i byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, som åbner op for muligheden for at sælge en del af stadiongrunden fra, for at der kan bygges boliger på området”.

Efterfølgende henvises til den forudgående proces med blandt andet dialogmøde med foreninger og institutioner. Og at repræsentanter fra Brønderslev Hallen, Brønderslev Marked og Nordjyllands Idrætshøjskole har deltaget i et byrådsmøde, ”for at oplyse politikerne om de problemer, vi mener der ligger i beslutningen”.

1 Sådan her ser udkastet til anvendelsen af stadion i Brønderslev ud. Illustration: Brønderslev Kommune

”Da vi gerne vil give naboer, foreninger og andre interesserede muligheden for at drøfte sagen og udveksle meninger med politikerne, inviterer vi derfor til borgermøde for alle interesserede”, hedder det videre.

På aftenen er der nedsat et panel bestående af borgmester Mikael Klitgaard (V), Bettina Bøcker Kjeldsen (S),Simon Aagaard (Borgerlisten) og Peter Stecher (K). I panelet sidder også Aase Jensen (formand for Fonden Brønderslev Hallerne), Carsten Overgaard (formand for Brønderslev Marked) og Eva Terp-Hansen (forstander for Nordjyllands Idrætshøjskole).

Mødet er åbent for interesserede borgere og foreninger. Arrangørerne meddeler, at uover idrætshøjskolen, markedet og hallen deltager også repræsentanter fra Brønderslev Gymnasium, Idrætssamvirket Brønderslev og Krudtuglerne.

Formålet med borgermødet er, at borgere, naboer og foreninger kan stille spørgsmål til panelet og diskutere de forskellige perspektiver og muligheder for området.

Borgermødet finder sted i foredragssalen på idrætshøjskolen.