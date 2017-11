Borgernes tryghed tilbage

JERSLEV: Borgere er utrygge på grund af mange indbrud. Netop politidækningen i Brønderslev Kommune var ét af debatemnerne på valgmødet på Jerslev Kro. Det var Michael Skjøt Sørensen, der efterlyste mere politi på stationen i Brønderslev.

- Det skal være sådan, at borgerne hurtigt kan få hjælp, sagde han.

Antallet af indbrud i Brønderslev-området er i år næsten fordoblet i forhold til i fjor. Carsten Ulmann Andersen (DF) mener, at der skal arbejdes for at få styrket politidækningen.

- Det skulle jo ikke være nødvendigt med borgerværn, for at vi kan skabe et trygt samfund, sagde han.

Fra flere sider blev det sagt, at det er vigtigere med øget patruljering, frem for at politiet sidder på en station.

Lene Hansen (S): - Dansk Folkeparti er årsag til, at mange politifolk er sendt til grænsen.

Carsten Ulmann Andersen: - Det står jeg gerne på mål for.

Lene Hansen, der i sin borgmestertid, havde mange møder med politiet, mener, at det bliver umuligt at få landbetjentene i Brønderslev og Dronninglund tilbage.

Line Vanggaard Pedersen (K): - Politiet kunne bruge ressourcerne bedre. Min far (Poul Pedersen, red.), havde udfyldt et skema forkert, og så kom der to politifolk, for at udstede en bøde på 1.500 kr. De ressourcer kunne udnyttes bedre.

Kaj Styrishave (Borgerlisten) mener, at løsningen er flere kørende patruljer.

Otte Bjerre fra Hellum ønskede at vide, hvad politikerne vil gøre ved asbest-problemerne på skolerne.

- Nu er det ikke kun Toftegårdsskolen, men også skolerne i Hjallerup og Asaa, bemærkede han.

Lene Hansen sagde, at sagen nu løses i Jerslev.

- Vi må så se, hvad der skal gøres de andre steder. Der er mulighed for at indkapsle pladerne.

Mogens Stougaard Karlsen kom ind på spørgsmålet om Jerslevs udvikling?

- Kunne man ikke sætte grundpriserne ned, for at få gang i grundsalget. Nu har vi boet i et nyt område i syv år, hvor der ikke er bygget meget.

Lene Hansen ser gerne en lavere pris på grunden. Det samme gjorde Carsten Ulmann Andersen og Line Vanggaard Pedersen.

Lene Hansen advarede mod den centraliserings-tendens, der er.

- Man kunne have et rullende jobcenter, en rullende sundhedsklinik, tandlægeklinik og meget mere. Det er ikke rimeligt, at alt centraliseres i Brønderslev, sagde hun.

Brian Madsen mener, at det er en forkert måde, hvis sundhedspersonale og jobcentermedarbejdere skal bruge megen tid på vejene.

Line Vanggaard Pedersen mener, at jobsøgende godt kan tage til Jobcentret i Brønderslev.

Der blev fra flere sider peget på, at Jerslev i højere grad bør slå på trommer for området.

- Jeg er tit i København, og jeg er den, der er først fremme i forhold til folk fra andre egne af landet. Der er kun få kilometer til en motorvej og 22 minutter til lufthavnen.

Kaj Styrishave advarede også mod decentraliseringen.

- AVV er på jagt efter lokaler. Men da der var folk fra Hjørring i Jerslev, for at se på lokaler, sagde de, at Jerslev er for langt væk. Jerslev har da en meget central placering, sagde han.

Lene Hansen sagde, at både plejehjem og skole kan komme i fare, hvis den centralisering, der er i gang fortsætter.

Line Vanggaard Pedersen kunne konstatere, at det går fint med børnetallet i Jerslev, og hun regner med, at der om nogle år vil være to spor på Toftegårdsskolen.

Mogens Stougaard Karlsen mener også, at flygtninge kan være med til at skabe udvikling i lokalområderne.

Mads Thomsen: - Brønderslev Kommune er dumpet 40 trin ned i en undersøgelse omkring idræts-området.

Line Vanggaard Pedersen: - Lokaletilskuddet er reduceret fra 75 til 65 procent.

Kaj Styrishave ser gerne, at der nu, hvor der er penge i kassen, sker en forhøjelse af tilskuddet til idrætten.

Kaj Winther fra Sterup ankede over, at grøfterne ikke bliver ordentligt renset op, så vandet ikke kan ledes væk.

- Hvad med at gå tilbage til tidligere tider, hvor det var landmændene selv, der rensede grøfter og vandløb op? spurgte han.