Borgmester: - Det her får alvorlige konsekvenser for vores erhvervsliv

BRØNDERSLEV:Syv nordjyske kommuner er reelt lukket ned efter pressemødet torsdag aften. Restriktionerne betyder blandt andet, at borgerne i en kommune ikke kan tage på arbejde i en anden kommune.

- Det her får alvorlige konsekvenser for vores erhvervsliv. Der er erhverv, der er i nogle gråzoner, og så ved jeg godt, at Simon Kollerup siger, at der kommer kompensation, men der er rigtig mange komplikationer ved at kompensere på den måde her, siger borgmester i Brønderslev Kommune Mikael Klitgaard (V).

Eksempelvis har han snakket med en erhvervsdrivende, der laver skibe i Aalborg. Hvis han ikke får lavet skibene, så sætter det en række af andre erhverv i stå. Det er en af de gråzoner, han håber på, der kommer mere tydelighed omkring.

- V skal selvfølgelig stoppe smittespredningen af den her type, fordi nu skal vi have en vaccine, der virker, så det ikke får endnu alvorligere konsekvenser de kommende år. Det er nu bare et spørgsmål om at håndtere det fornuftigt, og så er der nogle tvivlstilfælde, vi skal håndtere bedst muligt, siger Mikael Klitgaard (V).

Offentligt personale, der ikke varetager kritiske funktioner, bliver hjemme. I andre erhverv kan der dog opstå tvivl om, hvorvidt arbejdet betegnes som kritisk, mener borgmesteren.

Håbede på mildere restriktioner

Borgmesteren forstår de nye restriktioner og vil selvfølgelig efterleve. Dog han han håbet på, at det ikke ville gå så vidt for nordjyderne.

- Jeg havde håbet på, at man kunne få det stoppet ved hjælp af test og isolation omkring minkfarmene. Det er en rigtig god idé at få testet noget mere, siger Mikael Klitgaard (V).

Allerede torsdag aften efter pressemødet blev der afholdt krisemøde i kommunen. Fredag skal borgmesteren til at finde svar på tvivlsspørgsmål. Det gælder eksempelvis børn, hvis forældre bor i to forskellige kommuner og erhverv, der går på tværs af kommunerne.