Borgmester træt af at vente: Udvid testkapaciteten og luk Nordjylland op

BRØNDERSLEV:Borgmesteren i Brønderslev, Mikael Klitgaard (V), er træt af at vente. Han ønsker, at testkapaciteten øges, så hele Nordjylland kan være åbent igen.

Borgmesteren sender derfor et brev mandag til Statsministeren og Sundhedsministeren, hvor han presser på for, at der bliver testet yderligere, så erhvervslivet kan komme i gang igen, og hele Nordjylland atter kan blive åbnet.

Borgmesteren er positiv over, at de kommunegrænserne nu igen er åbne, men det er skadeligt for erhvervslivet, at Aalborg endnu ikke er åbent op for de mange pendlere, som pendler imellem Brønderslev og Aalborg Kommune.

- Aalborg er vores tætteste samarbejdspartner på erhvervsområdet. Rigtig mange mennesker pendler dagligt mellem Aalborg og Brønderslev Kommune til gavn for det produktionsdanmark, der skal hjælpe os igennem den økonomiske krise, som corona sætter landet i. Det giver jo ingen mening at fragte gymnasieelever frem og tilbage, mens det arbejdende folk pænt må blive hjemme. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at det er hul i hovedet ikke at genåbne hele Nordjylland, når vores smittetal er så lave, mener Mikael Klitgaard.

Åben i det mindste erhvervslivet

Mikael Klitgaard ønsker, at hele Nordjylland åbnes op, og det har han arbejdet for igennem hele nedlukningen. Hvis det ikke er muligt, så er det mindste, der kan gøres, at det tillades at det arbejdende folk har lov til at krydse grænserne uanset hvad.

- Man er god til at passe på hinanden på arbejdspladserne med afstand, sprit osv.. Mange af vores borgere forstår ikke logikken i, at man ikke kan sidde alene i en rendegraver eller arbejde i en lagerhal med lang afstand. Det er jo ikke der, smitten bredes. Det er jo fortrinsvis til sociale arrangementer, mener borgmesteren.

Det giver ikke mening for borgmesteren, at Nordjylland stadig lukket, når Midtjylland ikke er færdige med at slå mink ned, og smittetallet er højere, og at den københavnske vestegn med høje smittetal ligeledes ikke er lukket ned.

Udvid testkapaciteten

For at få åbnet Nordjylland hurtigst muligt mener borgmesteren, at det er nødvendigt at udvide testkapaciteten markant. Borgmesteren er utilfreds med den langsommelige adgang til test særligt i Brønderslev Kommune, der sammen med Vesthimmerland Kommune først får adgang til massetest fra fredag 20. november som de sidste af de syv kommuner.

- For 10 dage siden var budskabet, at vi skulle masseteste nordjyderne. Og så må de ikke engang køre til Aalborg og blive testet. Det hænger jo ikke sammen. Vi skal have genåbnet Nordjylland på sikker vis. Og det gøres bedst ved, at så mange som muligt bliver testet så hurtigt som muligt, mener borgmesteren.

Brønderslev får fire teststeder på tværs af kommune i Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup og Jerslev. Hvorvidt de alle åbner fra fredag, det ved borgmesteren ikke endnu.

Ifølge borgmesteren handler det om, at kapaciteten for antallet af analyser er nået med det nuværende daglige antal test. Derfor har Brønderslev og Vesthimmerlands Kommune måtte vente i køen.

Han argumenterer for, at man måske overvejer andre muligheder for at udvide kapaciteten ved eventuelt at tage privathospitaler i brug, der i følge ham godt kan lave de krævede pcr-test.

- Hvis testkapaciteten for lille inden for det offentlige, vil jeg da opfordre til, at man laver en aftale med privathospitalerne, så vi hurtigst muligt og ikke først på fredag kan få testet de sidste borgere i de syv kommuner. Det her handler om folks levebrød og en regions overlevelse, siger borgmesteren.