Borgmesteren er selv blevet testet - nu vil han have testcenter tilbage til Dronninglund

DRONNINGLUND:Open by Night i Dronninglund for to og en halv uge siden udviklede sig til at være et sandt epicenter for corona-smitte i Brønderslev Kommune - derfor blev der i sidste uge fra torsdag til søndag etableret et mobilt testcenter i Dronninglund Hallen.

Og folk strømmede til, som var der tale om et folketingsvalg eller en Kandis-koncert: På fire dage blev omkring 4000 personer testet - men det er ikke nok, mener Brønderslevs borgmester, Mikael Klitgaard (V).

- Jeg har netop bedt kommunens sundheds-direktør om at tage kontakt til regionen, så vi kan få testcentret tilbage i et par dage. Vi skal gøre alt, hvad vi kan få at stoppe smittespredningen, lyder det tirsdag formiddag fra kommunens førstemand.

Mikael Klitgaard lod sig i øvrigt teste onsdag i sidste uge - i Nørresundby, da man først åbnede i Dronninglund for test torsdag - og testen har vist sig negativ.

Borgmesteren deltog selv i den famøse Open by Night, hvor han viede et par på en scene i bymidten med masser af tilskuere.

Sætter ind på flere fronter

Brønderslev Kommune kan glæde sig over, at smittetallet er svagt faldende, selv om rigtig mange er blevet testet - ja, endda flere end der bor i Dronninglund (godt 3400 indbyggere): Ifølge Mikael Klitgaard viser de seneste tal, at der er 54 smittede i Dronninglund, 10 i Hjallerup, fem i Asaa og seks i Brønderslev.

Der er sat ind på flere fronter i Brønderslev Kommune, når det gælder benspænd for smittespredningen: Mange kommunalt ansatte arbejder hjemme, skoleklasser er blevet sendt hjem flere steder, og forældre skal så vidt muligt aflevere deres børn uden at gå ind i de pågældende institutioner. Også en stue med børn og ansatte i Hjallerup-institutionen Petra blev mandag sendt hjem, da en vikar var blevet testet positiv.

Kommunens aktivitetsområdet er også blevet lukket ned fra den 22. september til og med den 4. oktober.

- Dette omfatter begge vores dagtilbud for borgere med demens, alle aktivitetscentre i kommunen, vores bassin og vores Café på Grønningen, oplyser kommunen.