Borgmestre kæmper for nordjyske togpassagerer: Rejser til København for at få gang i renovering af udskældt perron

BRØNDERSLEV:To nordjyske borgmestre og en jernbanedirektør drager tirsdag aften til København for at tale med trafikminister Thomas Danielsen.

Emnet er den udskældte og senest nu også udskudte perron på togstationen i Brønderslev, hvor passagerer har svært ved at komme op i og ud af toget: Perron og tog passer simpelt hen ikke sammen, da der er en højdeforskel på 29 centimeter, som passagererne skal forcere.

Højdeforskellen er på 29 centimeter. Arkivfoto: Henrik Louis

Det er borgmester i Brønderslev, Mikael Klitgaard, borgmester i Hjørring, Søren Smalbro, og direktør for Nordjyske Jernbaner, Martin Sort Mikkelsen, der skal med til mødet.

- Det sker, fordi Business Region North også har lovet at hjælpe med at præge udviklingen i Nordjylland, og det her har betydning for hele Nordjylland. I det regi har vi aftalt et møde med transportministeren, fortæller Mikael Klitgaard.

Business Region North er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner.

Mikael Klitgaard er træt af at vente på Banedanmark, som for nylig har udsat renoveringen af perronen til slutningen af 2025. Det var ellers meningen, at arbejdet skulle gå i gang i år, og perronen skulle stå klar i starten af 2024.

På mødet i København er det planen, at de vil argumentere imod udsættelsen af arbejdet, da de ønsker det udført i 2024, hvor man i forvejen skal i gang med en renovering i Aalborg.

- Det i Brønderslev skal ske samtidig, for ellers kommer man til at lukke banen to gange. Det er vigtigt, at det bliver lavet over en gang, mener Mikael Klitgaard.

Banedanmark har tidligere begrundet udsættelsen med, at de har kigget på markedet af leverandører og entreprenører, hvor markedet er meget ophedet, da mange skal bruge de samme folk. Det er desuden et omfattende projekt, hvor sporet skal rykkes op, og hele den gamle perron rykkes ned.

Men Mikael Klitgaard går i rette med, at der er svært at finde mandskab til opgaven:

- Det ved vi i Nordjylland, at det passer ikke. Vi kan godt finde mandskab, mener han.

Han er træt af, at nu hvor folketinget endelig har sat penge af til perronen, så bliver det alligevel udsat.

- Det er efter min mening grotesk. Nu har vi kæmpet så mange år for det her, og så kommer beslutningen. Og kort tid efter kommer beslutningen så om at udsætte det, undrer han sig.

Mikael Klitgaard rejser til København tirsdag aften sammen med to andre nordjyder for at kæmpe for perronen i Brønderslev. Arkivfoto: Martin Damgård

Han håber, at der kan komme det ud af mødet, at det kommer til at ske hurtigere og samtidig med det andet sporarbejde i Aalborg.

- Nu er det Thomas Danielsen, vi har mødet med, så regner jeg med, at han går til Banedanmark. Så håber vi, at ministeren bestemmer over Banedanmark og ikke omvendt, siger Mikael Klitgaard.

Passagerer forsvinder

Direktør i Nordjyske Jernbaner, Martin Sort Mikkelsen, skal afsted til mødet sammen med de to borgmestre. Også han vil gerne snakke med ministeren om at prøve at ændre det tilbage til den første tidsplan.

- Vi vil forsøge at hjælpe de nordjyske passagerer. Det var planen, at der skulle laves nogle månedlange sporændringer i 2024, hvor Brønderslev skulle laves samtidig med, at sporet var spærret alligevel. Men så er det udskudt til 2025, og som det ser ud nu, betyder det, at passagererne i både 2024 og 2025 kan opleve flere måneder, hvor der ikke kan køres tog i Nordjylland. Det synes vi er uheldigt, forklarer Martin Sort Mikkelsen.

Han vil rigtig gerne undgå to år i træk, hvor passagererne i flere måneder skal over i busser. Og han vil helst ikke bare vente.

- Hvis vi venter længe nok, så bliver det meget nemmere at køre med tog, for så er der ingen passagerer tilbage. Vi er i en situation, hvor vi har fået passagerne godt tilbage efter corona. Vi ville være så kede af at skulle slå det hele tilbage igen, fortæller Martin Sort Mikkelsen, som peger på, at det kan betyde færre passagerer, hvis togene ikke kører, som de skal.

Nordjyske Jernbaner har også nogle spørgsmål, de gerne vil stille på mødet: Blandt andet om man kunne løse opgaven på en anden måde, herunder om man kan finde løsninger, hvor man kunne nøjes med at lukke et spor.

- Ingen er interesserede i at lave noget klamp, der ikke holder, men på den anden side behøver man ikke gøre mere, end der er nødvendigt. Det behøver ikke holde 100 år, måske 20 eller 50. Der er ingen tvivl om, at perronen i Brønderslev har behov for at blive kigget på, den ser tosset ud og er svær at bruge, mener Martin Sort Mikkelsen, der ser frem til at tale med ministeren om, hvad der kunne være en god løsning.

Det kan være svært for passagerne at klare det høje trin på perronen i Brønderslev. Arkivfoto: Henrik Bo

Han vil også stille spørgsmål til argumentet om, at man ikke kan få folk til opgaven. Nordjyske Jernbaner har selv fået lavet noget på Hirtshals-banen, hvor de ikke havde problemer med at få bud ind.

- Det er ikke vores erfaring. Men det er noget, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om, siger Martin Sort Mikkelsen.

Mikael Klitgaard har også tidligere presset på for at få gjort noget ved perronen i Brønderslev.

Mange forskellige folk har fortalt om problemer med den høje indstigning i Brønderslev. Det er både folk i kørestol, gangbesværede og folk med barnevogne eller cykler, som har svært ved at hoppe ind og ud at toget.

Nordjyske har været i kontakt med Banedanmark, de har ingen kommentarer.