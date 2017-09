Brænder for faget

BRØNDERSLEV/VENDSYSSEL: 14 gymnasieelever fra gymnasierne i Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Dronninglund har været samlet på Brønderslev Gymnasium for at blive klogere sammen indenfor samfundsfag og business. De unge er med i Talentakademiet, hvor unge med særlig interesse for de fag har nogle dage sammen i løbet af 2.g.

- Tanken er at samle nogle af de unge mennesker, der har noget på forskellige barometre. Nogle er dygtige fagligt, og nogle er gode til at formidle. Tanken er, at de skal tage noget med tilbage til klassen, så det kan sprede sig som ringe i vandet, siger Martin Thorsager, der er samfundsfagslærer i Brønderslev og koordinator på Talentakademiet.

Programmet bød på en formiddag med oplæg fra cand. polit. Henrik Plaschske fra Aalborg Universitet, konsulent Rasmus Gramkow fra Landbo Nord og erhvervschef i Brønderslev Kommune, Marianne Gade. Derpå stod den på opgaver og fremlæggelser, og emnet for det hele var Vesten, frihandel og de andre.

De unge samfundsfagselever skal i løbet af dette skoleår mødes til en dag på hvert af de fire gymnasier plus en dag på Aalborg Universitet og en på UCN.

Talentakademiet har også to andre linjer - det er indenfor de naturvidenskabelige og de humanistiske fag.