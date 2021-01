Brændte og blev revet ned: Endnu ingen afklaring på savnet restaurant

BRØNDERSLEV: Natten til 17. maj 2018 brændte Restaurant Hedelund, der indtil da var beliggende i Rhododendronparken i Brønderslev.

Det var dog ikke kun bygningen, der gik tabt i branden. Sammenkomster gennem mange år har skabt en helt særlig affektionsværdi for mange af Brønderslevs 12.000 indbyggere.

Men siden foråret 2018, hvor Hedelund brændte og blev revet ned knap et år efter, har det ikke været muligt at afvikle de vanlige hyggelige sammenkomster i de naturskønne omgivelser. Ikke kun fordi, at coronapandemien jo også har sat en hinder for at afvikle hyggelige arrangementer, men fordi restauranten siden da ikke er blevet genopført. Det skorter ellers ikke med idéer og høje ambitioner.

Restaurant Hedelund lå midt i parkanlægget. Arkivfoto

Sidenhen har man arbejdet på at opføre restauranten i en ny udgave, men i december fik projektet et lille tilbageslag, da Realdania-fonden afviste at støtte projektet med fondens midler.

Der har været diskussioner om, hvor det ny Hedelund - hvis det bliver til noget - skal ligge henne. Ved et borgermøde i august måned sidste år udtalte kommunens borgmester, Mikael Klitgaard (V), at det af logistiske grunde ville være belejligt, såfremt den ny restaurant lod sig opføre på samme beliggenhed af hensyn til handicapfaciliteter og parkeringspladser.

Til borgermødet blev der luftet flere ambitiøse planer for projektet. Blandt andet skulle planerne indeholde café og is-udsalg, workshops og såkaldte læringskøkkener. Dertil kom en idé om salg af nordjyske råvarer, naturlegeplads og madpakkeplads til gæsterne i parken.

Sådan kunne Restaurant Hedelund i Brønderslev også se ud på de lidt mere triste dage - altså inden branden. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Temamøde besluttet - afholdes i næste uge

Onsdag var der så møde i Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune, hvor der på dagsordenen skulle diskuteres, om kommunen selv skulle hoste op med pengene, eller om man skulle fortsætte søgningen efter fonde.

Et spørgsmål, der dog endnu ikke helt blev afklaret, fortæller kommunens borgmester, Mikael Klitgaard (V), onsdag til NORDJYSKE.

- Det, der blev besluttet på udvalgsmødet, var, at vi har aftalt et temamøde til onsdag, hvor byrådspolitikerne får mulighed for at diskutere den videre proces i to timer, siger borgmesteren.

Forsikringssummen ovenpå skaderne efter branden, som Brønderslev Kommune har fået fingrene i, lyder på godt otte millioner kroner. Men da ambitionerne blev luftet på borgermødet i august lød regningen for et nyt Hedelund i stedet på godt og vel 20 millioner kroner. Dertil kom så udgifter til inventar.

Fem forskellige partier skal tage stilling til mange muligheder

- Vi har søgt om 10 millioner kroner til det her projekt. Vi er rigtig kede af, at Realdania i første omgang afslog at støtte projektet. Der er mange muligheder for, hvad der skal med stedet. Og jeg ved, at der er mange forskellige meninger om det her fra mange forskellige partier. Min opgave som borgmester er dermed at styre flokken, siger Klitgaard.

- Der bliver også nedsat en styregruppe med fem repræsentanter fra de fem forskellige partier, der er repræsenteret i byrådet. Det vil sige, at Borgerlisten og Dansk Folkeparti også bliver indlemmet i processen, tilføjer borgmesteren.

Desuden blev det også besluttet, at årets bæredygtighedsfestival skal forsynes med 25.000 kroner i tilskud fra kommunen. Akkurat det samme som i 2020. Arrangørerne bag festivallen, Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 havde ellers søgt om 100.000 kroner samt personaleressourcer til rådighed.