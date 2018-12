Brand i bil - højre spor på motorvej er spærret

BRØNDERSLEV: Vejdirektoratet oplyser, at højre spor på motorvej E39 Hirtshalsmotorvejen mellem serviceanlæg Vildmosen Ø og Brønderslev S er spærret i sydgående retning.

Der har været ild i en bil, og bilisterne kan forvente en forlænget rejsetid på op til 5 minutter.

Der er politi og redningsmandskab på stedet.

– Man er ved at fjerne køretøjet, fortæller vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

Vejdirektoratet opfordrer til, at man kører fra senest ved afkørsel 8 Tylstrup for ikke at blive fanget i køen.

