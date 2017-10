Brand i bygning i Brønderslev

BRØNDERSLEV: Søndag klokken 19.51 rykkede Nordjyllands Beredskab i Brønderslev ud til en brand i Restaurant Barbados på Algade i Brønderslev.

Vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi oplyser, at branden er opstået i restauranten.

- Årsagen er ukendt, og branden har haft godt og grundigt fat. Der har været en voldsom røgudvikling, som bredte sig til lejlighederne ovenover, siger han.

Ingen gæster i restauranten

Branden opstod kort før lukketid, og der var ingen gæster i restauranten.

Klaus Andersen beredskabschef bor tæt på stedet, og kom hurtigt til stede.

- Det ser ud til, at branden er opstået i restauranten. Tre medarbejdere var ved at hente et køleskab op fra kælderen, da de så det røg inde i restauranten, fortæller han.

- Da vi kom op fra kælderen, så vi, at det røg. Vi skyndte os at alarmere beredskabet, siger restauratør Allan Suliman, der har haft restauranten i fem år.

Stedet afspærres

Hermid Halfari og Sahar Halfari bor ved siden af Restaurant Barbados.

- Jeg så det røg, så jeg fik hurtigt fat på min kone og mit barn og løb ud af bygningen, fortæller han.

Ifølge vagtchefens oplysninger er lejlighederne over restauranten ubeboede.

- Vi afspærrer stedet, og der vil blive lavet brandtekniske undersøgelser, tilføjer han.

Foto: Jan Pedersen