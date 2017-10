Brand i fyrrum

BRØNDERSLEV: Brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab i Brønderslev måtte tidligt i støvlerne torsdag, hvor der klokken 6.59 kom melding om ildebrand.

Det var på Bryggerivej i Brønderslev, hvor det skulle vise sig, at ilden var opstået i et fyrrum.

- Der er sket en del skade på fyret og bygningen, fortalte indsatsleder Torben Karstenskov en time senere, hvor slukningsarbejdet var afsluttet.

Der kom hurtigt styr på ilden, så indsatsen koncentrerede sig om efterslukning, hvor det var nødvendigt at bryde noget af fyrrummet ned for at komme til. Fyrrummet lå væk fra privatboligen på adressen, så der var ingen risiko for, at ilden skulle brede sig.