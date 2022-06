Brand i gylletank gav masser af røg

ØRSØ:Nordjyllands Beredskab måtte onsdag morgen haste ud til en brand, der var opstået et noget usædvanligt sted - nemlig i en gylletank på en gård på Højmarksvej lidt sydøst for Ørsø.

Alarmen om branden lød klokken 08.08.

- Jeg kom fra Brønderslev, og jeg kunne på noget afstand se en del røg stå op fra branden. Så der har været flammer i halmen. Den var opstået i et halmlag, der ligger ovenpå gyllen i tanken, forklarer indsatsleder Charlotte Egebak, Nordjyllands Beredskab.

Hun har ikke tidligere prøvet at være kaldt til en brand i en gylletank.

Beredskabet rykkede med et hold på fem mand fra stationen i Dronninglund, og brandfolkene fik hurtigt slukket ilden.

- Ilden var jo opstået på et begrænset område i gylletanken, der er bygget af betonelementer, så det var relativt let at få styr på den, fortæller indsatslederen, der sammen med sine folk kunne vende snuden hjemad efter knap en halv times indsats.

Der var meget begrænsede skader på gylletanken.

Indsatslederen har ingen ide om, hvordan branden er opstået.