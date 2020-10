Brand i hus: 33-årig mand under mistanke

VRÅ:Torsdag klokken 15 modtog Nordjyllands Beredskab melding om en brand i et hus på Sdr. Vråvej i Vrå.

Her var der udbrudt ild i stuen, og vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi oplyser, at man har anholdt en 33-årig mand for at have påsat branden.

Vagtchefen har ikke yderligere oplysninger i sagen.

Indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Politi oplyser, at ilden var opstået i nogle møbler i stuen. Den kom hurtigt under kontrol og bredte sig ikke til resten af huset. Dog skete en del sod- og røgskader i stuen og til dels også resten af huset.