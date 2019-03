Brand i køkken: 75-årige kvinde på sygehus

BRØNDERSLEV: En 75-årig kvinde blev fredag med ambulance kørt til sygehus til tjek for mulig røgforgiftning, efter der udbrød brand i hendes hjem i Brønderslev.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret om branden fredag kl. 13.30, og da brandfolkene nåede frem, var der flammer i køkkenet i villaen på Fyngade i Brønderslev.

Den ældre kvinde var kommet ud og blev bragt til tjek for mulig røgforgiftning, og Nordjyllands Beredskab sendte røgdykkere ind for at få slukket ilden.

- Køkkenet er stærkt brandskadet, og der er røg- og sod-skader i resten af huset, fortæller indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.

Branden opstod, da den ældre kvinde var ved at lave mad. Pludselig gik der ild i en pande, og da hun hældte vandt på for at slukke flammerne, blussede ilden op og bredte sig.

Brandfolkene fik hurtigt slukket ilden, men var nødt til at bryde køkkenloftet ned i forbindelse med efterslukningen.

Indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab advarer mod, at man hælder vand i gryder og pander, hvis maden brænder. Det kan få flammerne til at blusse op. I steder skal man smide et låg på for at kvæle ilden.