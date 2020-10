Brand i vildmosen: Nu skal politiet finde årsagen

AABYBRO:Det bliver op til politiets brandteknikere at finde en forklaring på, hvorfor der onsdag aften kort efter kl. 22 udbrød brand i en garagebygning på en landejendom på Engvej mellem Brønderslev og Aabybro.

Ved branden kom ingen personer noget til, men bygningen blev svært beskadiget.

Det oplyser indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab.

Det var brandfolk fra stationen i Brønderslev, der rykkede ud til branden på ejendommen.

- Og da de nåede frem, stod flammerne allerede op gennem taget, forklarer Dorthe Krogh.

Brandfolkene var nødt til at fjerne store dele af tegltaget for at komme til at slukke ilden i tagkonstruktionen. I kombination med de store mængder vand betød det omfattende skader på bygningen.

Det tog Nordjyllands Beredskab godt et par timer at få slukket ilden. Og nu bliver det så en opgave for politiets brandteknikere at finde årsagen til branden.