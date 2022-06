Brand på efterskole - elever evakueret

DRONNINGLUND:En hurtig og effektiv indsats først fra Dronninglund Efterskoles eget beredskab og derefter fra brandfolk fra Nordjyllands Beredskab sikrede, at det ikke udviklede sig til en større brand, da der lørdag ved 13.30-tiden opstod ild i et værelse på Dronninglund Efterskole.

- Det er muligvis tale om, at nogen havde glemt et stearinlys på det værelse, hvor branden opstod. Men det er usikkert. Sikkert er det til gengæld, at personalet på skolen ydede en super indsats, da først alarmen gik, fastslår indsatsleder Jørgen W. Pedersen, Nordjyllands Beredskab.

Han fortæller, at skolens eget beredskab sørgede for, at alle elever i den fløj, hvor branden opstod i et elevværelse, hurtigt blev evakueret og placeret på græsplænen udenfor bygningen, mens et par lærere forsøgte at komme ind i værelset og slukke ilden.

- De kunne dog se, at der skulle lidt mere til. Der var en del røgudvikling, så de alarmerede os. Vi kunne med røgdykkere komme ind i værelset og få slukket ilden, siger indsatslederen.

To værelser blev røg- og sodskadet, mens der skulle luftes grundigt ud i den fløj, hvor ilden var opstået.

Brandfolkene og slukningstoget fra beredskabets station i Dronninglund kunne efter mindre end en times arbejde vende næsen hjemad til stationen igen.

De to lærere, der var inde for at forsøge at slukke branden, blev sendt på skadestuen til et tjek for røgforgiftning, mens der ikke var andre personer, der kom til skade ved branden.