Brand på oliefabrik: Ansatte får ros for indsats

DRONNINGLUND:Det lød voldsomt, da Nordjyllands Beredskab onsdag kort før midnat blev kaldt til brand på DLG Food Oil på Kvisselholtvej i Dronninglund.

- Vi fik alarmen klokken 23.40, og den lød på brand i rapsolien, der produceres på fabrikken i Dronninglund, og der skulle være tydelige flammer, så udover et slukningstog, så rekvirerede vi en ekstra tankvogn til opgaven, fortæller indsatsleder Per Hansen, Nordjyllands Beredskab.

Men da brandfolkene nåede frem til stedet, havde virksomhedens eget beredskab og ansatte bekæmpet ilden så meget, at der kun var efterslukning tilbage til brandmændene fra Nordjyllands Beredskab.

- Stor ros til virksomheden for at have et effektivt internt beredskab. Vi sikrede os lige, at der ikke var risiko for brandspredning, og så kunne vi ellers trille hjemad igen, siger Per Hansen.

Der skete skade på det rør, hvori branden var opstået, og produktionen måtte ifølge indsatslederen kortvarigt indstilles. Men der kom ingen til skade ved branden.