Bridge er guf for hjernen

DRONNINGLUND: Bridge har været på skoleskemaet en hel dag på Hjallerup Skole. Denne gang var det 5. klasserne, der skulle have en indføring i verdens sværeste kortspil.

En snes medlemmer af Hjallerup Bridgeklub instruerede elever i 16 grupper i hallens cafeteria.

Ligeledes var Birte Kjeldsen fra Dansk SkoleBridge en del af bridgedagen.

- Jeg tager rundt til mange skoler for at instruere i bridge, fortæller Birte Kjeldsen fra Rørbæk ved Hobro, der foruden at være instruktør er i bestyrelsen for Danske SkoleBridge.

Hun har selv spillet bridge i 12 år.

- Det smittede af, at mine forældre spillede bridge. Men tidligere syntes jeg, at jeg var for ung til at spille bridge, men nu er jeg grebet af det.

Birte Kjeldsen fortæller, at der på landsplan er 200.000, der spiller bridge. Verdensmesteren er den 26-årige dansker Dennis Bilde.

- Bridge er med til at øge elevers indlæringsevne med 22 procent. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Eleverne var meget engagerede.

- Sjældent har vi oplevet elever så koncentrerede og i så lang tid, siger lærerne Tina Lundholm og Signe Therkelsen, der selv er blevet bidt af spillet. Lærerne spillede også med.

Emilie Leegaard, der er studerende fra seminariet i Aalborg, er også imponeret af elevernes engagement.

- Det er mere spændende at spille bridge end at spille på computer, siger elev Amalie Gade Poulsen, der er meget bidt af bridgespillet.

- Det er nu sjovt at være med til noget, hvor man kan vinde. Jeg har aldrig før prøvet at spille bridge, og det er et meget svært spil at lære, tilføjer hun.

De ældste elever i 6., 7., 8. og 10. klasse skal også igennem en skakdag.

Skoleleder Claus Jørgensen fortæller, at han blev kontaktet af formand for Hjallerup Bridgeklub, Kjeld Pedersen, der lagde op til et samarbejde. Klubben stiller medlemmer, borde, kort og meldebokse til rådighed.

Claus Jørgensen fortæller, at skolen gerne vil samarbejde med foreninger og det omliggende samfund.

- Det er et led i den åbne skole, at vi samarbejder, tilføjer han.

- Bridgespillet er med til at fremme det sociale fællesskab og elevers samarbejdsevne. Det er langt bedre, at de spiller bridge, end at de spiller på computer. I frikvarterne er der mange, der tjekker deres mobiltelefon. Men ved at spille bridge må eleverne ind i et fællesskab.

- Vi håber, at det betyder, at eleverne ikke bliver små individualister, siger han.

Kjeld Pedersen fra Hjallerup Bridgeklub regner ikke med, at samarbejdet giver medlemmer her og nu.

- Men det kan da være, at eleverne kan gøre deres forældre interesserede i at spille bridge. Og de nuværende elever kommer måske om nogle år.

Claus Jørgensen håber, at bridge kan tilbydes som et valgfag.

Om der skal anskaffes kortspil til skolen, er noget, der skal drøftes.