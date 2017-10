Bridgeklub fejrer 50 år

HJALLERUP: Hjallerup Bridgeklub har i år eksisteret i 50 år, og derfor har man fejret jubilæet i Kulturhuset i Hjallerup. Der deltog 60 i fejringen, og som formanden, Kjeld Pedersen, udtrykte det: - Det var en fantastisk aften.

Der var god grund til at fejre klubbens 50 år, idet det er en meget aktiv del af Hjallerups kulturliv med løbende turneringer og ikke at forglemme den meget store nytårsturnering med deltagelse fra nær og fjern. Den er med til at udbrede kendskabet til Hjallerups aktive Bridgeklub.

Det startede faktisk med, at der var velkomstdrinks ude i foyeren. Næste punkt var spisning inde i salen. Den eneste, som er tilbage af stifterne af klubben, er Knud Aaen, og derfor gik han op på talerstolen inde i salen og berettede om, da de startede Hjallerup Bridgeklub.

Af de nuværende medlemmer er der to, som har været med i 50 år, og det er selvsamme Knud Aaen og Jørgen Munkholt, og i løbet af aftenen blev de blev begge udnævnt til æresmedlemmer. Efter spisningen var overstået, blev der spillet op til dans, og dansegulvet blev flittigt benyttet.

I anledning af jubilæet havde klubben organiseret en såkaldt Guldturnering lørdagen før fejringen af jubilæet. Den blev afviklet i Kulturhuset og blev vundet af Hanne og Niels Valdemar Hansen. Det indbragte dem 1 guldpoint.