Brødre fængslet for angreb med peberspray

BRØNDERSLEV:To brødre på 29 og 33 år er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have sprøjtet peberspray i hovedet på en 53-årig mand på en adresse i Brønderslev.

Og et angreb med en peberspray takseres som grov vold, og derfor blev de to mænd fremstillet i grundlovsforhør, hvor de blev fængslet for at undgå at de kunne påvirke vidner i sagen.

Det oplyser anklager Linnea Vilsbøll.

Overfaldet med peberspray skete lørdag aften kort før klokken 23, hvor brødrene opsøgte den 53-årige mand, der har relation til brødrenes mor.

Udover volden er den 33-årige også sigtet for at have fremsat trusler og vidnetrusler umiddelbart efter episoden, fortæller Linnea Vilsbøll.

Den 33-årige nægter sig skyldig, mens den 29-årige bror erkender delvist.