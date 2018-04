Brødre sigtet for voldtægt af papsøster

VENDSYSSEL: To brødre er blevet sigtet for flere voldtægter af deres papsøster over en periode på knap tre år, da hun var blot seks til ni år gammel.

Voldtægterne fandt angiveligt sted mellem 2006 og 2009, men blev først anmeldt til politiet i marts, efter at pigen havde betroet sig til nogle veninder, der valgte at dele deres viden med politiet.

Det oplyser anklager Peter Rask, Nordjyllands Politi.

Onsdag middag bliver de to brødre, der nu er 26 og 28 år, fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Ifølge sigtelsen udsatte de to dengang teenagere den mindre årige pige for flere seksuelle overgreb.

Den yngste af brødrene er sigtet for fuldbyrdet voldtægt af sin papsøster, der i dag er 18 år, mens den ældste bror er sigtet for andre seksuelle overgreb end samleje mod pigen.