Brønderslev-butik udvider med lædervarer og har fået en ny afdeling med tasker

BRØNDERSLEV:Der er sket en stor forandring, når man træder ind i Skoringen i Brønderslev. De er begyndt at sælge lædervarer - det første, man møder, er en nyindrettet afdeling med tasker i mange forskellige størrelser og udformninger.

- Mange har spurgt, om vi har tasker her, og hvor man kan få det i Brønderslev. Så det lå lige til højrebenet at tage det ind, fortæller indehaver Lars Jacob.

Han peger på, at der i mange år lå en stor lædervarebutik i Brønderslev, Arne J. Efter at den er lukket, manglede der en lædervarebutik i Brønderslev - og det er der altså kommet nu inde i Skoringen.

Lidt af det hele

Skoringen har flere forskellige taskemærker på hylderne.

- Vi har tasker fra 100 kroner og op til 3600 kroner. Det spænder bredt, fortæller Lars Jacob.

Midt i butikken finder man handsker, og på disken står et udvalg af punge af forskellige slags. Blandt de nye varer er også kufferter.

- Vi prøver at have lidt af det hele. Jo bedre det går, jo mere får vi, fortæller Lars Jacob.

Det nye tiltag er også en del af indsatsen for at få folk til at komme ned i butikken i stedet for at handle online.

- Det er også for at trække folk ind, siger Lars Jacob, der betegner tasker som et godt supplement til sko, fordi det ligger i naturlig forlængelse, når man køber først tøj, så tilbehør, sko, taske og smykker.

- Alt hænger sammen, mener han.

Lars Jacob har drevet Skoringen i Brønderslev i 21 år, og både han og nogle af de ansatte har en uddannelse, som både handler om sko og lædervarer. Så også på den måde giver det god mening at udvide med netop den varegruppe.

Lars Jacob sammen med to af medarbejderne i butikken, Lone Andersen og Signe Christiansen. Kufferter er også blandt de nye varer i butikken.

- Men vi skal lige have frisket det op, smiler Lars Jacob.

Godt fra start

Allerede første dag med de nye varer blev der solgt en taske, og det fortsatte næste dag.

- Vi er kommet godt fra start, siger Lars Jacob, der håber, at julen også kan være med til at få godt gang i den nye afdeling.

- December er en stor måned i verdenen med tasker, siger han.

Lars Jacob har også Skoringen i Metropol i Hjørring, den har han haft siden 2008.

Han er glad for sit arbejde i butikken, han er mest i den i Brønderslev. Han kan lide det af flere grunde.

- Det har altid været det med at snakke med folk og være med til at finde ud af, hvad de mangler. Det er både at sælge sko og købe sko, forklarer Lars Jacob.

Skoringen har fået en afdeling i butikken, hvor det ikke handler om sko - her er mange tasker i forskellige størrelser og udformninger, og butikken byder også på andre lædervarer som handsker, punge og kufferter. Foto: Bente Poder

Det er også hans job at sørge for indkøb og sikre et godt flow af varerne i butikken.

Med udvidelsen kan kunderne nu få flere forskellige ting i butikken.

- Jeg håber, det bliver et godt supplement til dét, vi kan i forvejen, siger Lars Jacob.