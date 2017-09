Brønderslev er en grøn kommune

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Brønderslev Kommune er meget tæt på at nå målet for at spare miljøet for CO2-udledning. Det fortæller en glad borgmester, Mikael Klitgaard (V).

Da Brønderslev Kommune i 2008 underskrev en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, forpligtede man sig til at arbejde hen imod at mindske CO2-udledningen med 2 procent hvert år frem til 2025. Men allerede i år er besparelsen helt oppe på 5,9 procent bl.a. som følge af det store Esco-projekt, som medfører, at kommunale bygninger energirenoveres.

Faktisk mangler Brønderslev Kommune kun at reducere sin CO2-udledning med 35 tons pr. år, for at være i hus med kontrakten som klimakommune. Kommunens Esco-projekt er det tredjestørste i hele landet, og to tredjedele af kommunens bygninger skal energirenoveres, og dette arbejde skrider planmæssigt frem.

- Vores Esco-projekt omhandler 32 bygninger, har en omkostning på cirka 75 millioner og vil give en årlig besparelse på mere end fire millioner kroner.

- I de kommunale bygninger, der er en del af projektet, bliver der installeret fjernaflæsning, hvor vi kan måle energiforbruget time for time. Det giver bl.a. mulighed for at se de tidspunkter, der er spidsbelastede og samtidig få overblik over, hvornår man f.eks. skal skrue ned for ventilationen.

- Sammen med uddannelse af vores tekniske serviceledere og bedre varme- og strømstyring samt solvarme er det alt sammen med til at hjælpe os til at blive en god klimakommune, fortæller borgmester Mikael Klitgaard.

Samlet set har Brønderslev Kommune på et år sparet 255 ton CO2. Det er bl.a. også på gadebelysningen, hvor drift og vedligehold varetages af SE, som sikrer, at energitunge armaturer bliver skiftet ud, gamle pærer skiftes ud osv.

Samarbejdet med SE viser ifølge borgmesteren, at man skal være parat til at gå nye veje:

- Ligesom med Esco-projektet er der tale om en slags offentligt privat samarbejde. Og jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi i kommunerne investerer i samarbejde med erhvervslivet i kampen om at løse klimaproblemer. Vi kan ikke klare det hele selv. Tværtimod skal vi købe os ind på ekspertisen fra de bedste, og det er det, vi har gjort.

Et sted er kommunen dog udfordret. Det er når det kommer til bilkørslen.

- Her gør de geografiske afstande, at kommunalt ansatte tilbringer en del tid på vejene. Vi har tidligere overvejet el-biler, men også på det område spiller geografien ind.

Borgmesteren mener dog, at man skal arbejde kreativt for at blive grøn transportkommune. Derfor overvejer kommunen nu hybridbiler.