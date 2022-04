Brønderslev Erhverv har fået ny formand - flere virksomheder vil gerne til Brønderslev

BRØNDERSLEV:Byrådsmedlem Martin Bech (V) er ny formand for Brønderslev Erhverv. Han afløser Arne M. Jensen (S), der i en lang årrække har siddet på posten.

- Jeg synes, det er en spændende tid at komme ind. Jeg kan ikke tage æren for det, men der sker rigtigt meget positivt, når vi som kommune får lagt de rigtige rammer, og vi skal fastholde den udvikling, mener Martin Bech, der peger på, at der er mange gode eksempler på virksomheder, der er kommet til Brønderslev på det seneste - blandt andet McDonald's og flere tankanlæg ved motorvejsafkørslen Brønderslev Syd.

- Der er også det nye område ved hovedvejen med Jem og Fix og Jysk - nogle er flyttet inde fra byen, og der er også nye store virksomheder med måske 50-100 arbejdspladser, det er noget, der virkelig batter, siger han og peger på McDonald's og Harald Nyborg, som er i den størrelsesorden, plus den kommende Dollarstore, der er ved at blive bygget.

- Det er noget, der får andre virksomheder til at kigge den her vej, mener Martin Bech, der peger på, at man ikke kan leve af bosætning alene, men også er nødt til at have nogle arbejdspladser.

- Det er virkelig noget, der rykker på noget, når de her brands kommer hertil.

Sidste efterår åbnede en helt ny McDonald's i Brønderslev på et område med nye erhvervsgrunde. Siden er der åbnet et nyt tankanlæg, og endnu et er under opførsel. Arkivfoto: Torben Hansen

Den ny formand kan også melde om, at der er endnu flere virksomheder, der overvejer at slå sig ned i Brønderslev - hvilke kan han dog ikke sætte navn på.

- Brønderslev Erhverv har stort fokus på, hvilke virksomheder, der er i pipelinen og vil til Brønderslev men måske lige mangler det rigtige sted. Jeg kan sige, at der er rigtigt meget i pipelinen, en hel del vil sikkert falde på gulvet, og en hel del vil blive til virkelighed. Vores opgave er at gøre, hvad vi kan for at få det til virkelighed, siger Martin Bech, der håber, at man kan bygge videre på den gode udvikling.

Harald Nyborg er også kommet til Brønderslev - i februar i år kunne de åbne en helt nybygget butik. Arkivfoto: Henrik Louis

Han har siddet i Brønderslev Erhvervs bestyrelse siden nytår, og nu har den ti mand store bestyrelse altså konstitueret. Men formandsskiftet kommer ikke til at medføre de store ændringer her og nu, fortæller Martin Bech.

- Det er så veltilrettelagt, og der er en handleplan vedtaget af generalforsamlingen, den skal vi køre efter det næste års tid. Men når det er sagt, så kommer jeg med friske øjne og skal bruge det næste års tid på at blive klogere og bruge dét, at jeg har et andet syn på tingene til at se, hvor vi kan gøre det endnu bedre, end vi gør i dag, fortæller Martin Bech.

Brønderslev Erhverv tilbyder erhvervsrådgivning, og Erhvervskontoret, som ligger i Erhvervsparken i den sydlige del af Brønderslev, er en del af dem.

- Erhvervsrådgivning er en af de store opgaver, rådgivning af virksomheder og særligt at hjælpe iværksættere godt på vej. Vi har også hele arbejdet med at stikke følere ud og prøve at tiltrække virksomheder til Brønderslev Kommune. Og så skal vi påvirke det politiske system, når det gælder, hvilke rammer og nye erhvervsarealer, der er behov for. Om der er er behov for at gøre noget planlægningsmæssigt for, at virksomheder kommer hertil, og forsøge at markedsføre området overfor virksomheder, forklarer Martin Bech.

Brønderslev Erhvervs bestyrelse er sammensat med tre personer fra byrådet, og så vælges der yderligere syv på generalforsamlingen. Brønderslev Erhverv tæller cirka 150 medlemmer, det er både virksomheder og personlige medlemmer.