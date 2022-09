Brønderslev giver inspiration i asiatisk millionby

BRØNDERSLEV:En smart løsning fra Brønderslev har givet hævede øjenbryn i en millionby på den anden side af jordkloden.

Og faktisk var det baggrunden for et fysisk møde, der fandt sted i København forleden.

I millionbyen Tokyo - der har cirka 14 millioner indbyggere - har man fået øje på en smart, digital løsning, som Brønderslev Forsyning benytter.

Den smarte Brønderslev-løsning Kort fortalt går løsningen ud på, at der er digital døgnovervågning hele året rundt af alle sektioner i vandledningsnettet.

Det gør det muligt at følge hurtigt op med specifik lækagesporing og reparation af nye ledningsbrud.

Udviklingen i vandtab kan følges fra dag til dag - tidligere var det til sammenligning sådan, at Brønderslev Forsyning først kendte årets vandtab i januar måned, når de endelige vandregninger for det forrige år blev gjort op. VIS MERE

Ved hjælp af den kan Brønderslev Forsyning på en smart måde overvåge selskabets vandledninger - og hurtigt udpege, hvis der er brud på vandledningsnettet. Og det er altså det, der har givet international opmærksomhed.

15. september deltog Brønderslev Forsyning derfor i et møde med repræsentanter fra Tokyo Water - som er det store drikkevandsselskab, der sørger for vandforsyningen i hele Tokyo-området.

- Emnet for mødet var vores erfaringer med digitale vandmålere og især, hvorledes der kan skabes værdi for både selskab og kunder ved intelligent udnyttelse af de mange data, som målerne løbende afleverer, lyder det i en pressemeddelelse fra Lasse Riisgaard, der er formand for Brønderslev Forsyning

- Selvom der naturligvis er meget store forskelle mellem danske og japanske forhold, herunder ikke mindst størrelsesforholdet mellem Brønderslev og Tokyo, så var det tydeligt, at vores måde at gribe tingene an på i Danmark var til stor inspiration for den japanske ekspertgruppe, vi mødtes med.

Ifølge Lasse Riisgaard er Brønderslev Forsyning efterhånden i branchen blevet anerkendt som en af pionererne i Danmark på området.

Også det sjællandske forsyningsselskab Novafos deltog i mødet med præsentation af en spændende digital løsning - og yderligere deltog det danske vandsamarbejde ”Water Valley”. Mødet var arrangeret af vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, som i første omgang fik henvendelsen fra Japan.

Brønderslev Forsynings direktør Thorkil B. Neergaard præsenterede den nye løsning på et oplæg - og det førte til, at der også fra blandt andet Finland og Tyskland blev udtrykt interesse for at etablere et samarbejde omkring dataudnyttelse og videreudvikling af digitale løsninger.

- Vi kommer hjem fra konferencen med en masse nye input og en række nye kontakter, som nu skal bearbejdes. Et øget internationalt samarbejde med dygtige folk fra udenlandske universiteter og firmaer er helt klart med til at løfte os fremover, og så er det naturligvis en god anerkendelse og en dejlig fornemmelse, at vi som en lille forsyning faktisk har noget at byde ind med på den internationale scene, slutter Lasse Riisgaard.