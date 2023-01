Brønderslev Hallerne byder på et wrestling-show

Brønderslev Hallerne har 4. februar en hel ny ting på programmet, som alle kan komme at opleve gratis: Det er et wrestling-show med Bodyslam Pro Wrestling, som Bodyslam.dk står bag.

- De kontaktede os og spurgte, om det var noget, vi kunne tænke os at holde i Brønderslev, og det sagde vi ja tak til. De kommer og laver det her show, som varer cirka 50 minutter, og man kan få lov at tage billeder med dem bagefter, fortæller Camilla Mølholt, der er administrativ medarbejder i Brønderslev Hallerne.

Dørene åbner klokken 18, og der er plads til cirka 500 tilskuere.

- Vi håber, at der bliver godt fyldt op. Vi kan se, at der allerede nu er stor interesse og mange, der snakker om det. Det er fedt, når vi laver noget, at byen støtter op om det, siger Camilla Mølholt.

Bodyslam.dk beskriver i en pressemeddelelse, at wrestling er stunt, drama, humor og publikumsinteraktion, og at showet byder på frygtløse wrestlere, vilde og spektakulære stunts og en masse gak og løjer.

Showet krydres med musik.

- Wrestling er fysisk teater i sin grundform: Det gode mod det onde. Det er vigtigt at understrege, at det er et professionelt instrueret show, Der er lagt hundredvis af timer i træningslokalet, før man står foran et publikum som i Brønderslev Hallerne, oplyser Kristian Nielsen, der er talsmand fra Bodyslam.dk, i pressemeddelelsen.

Showet går i gang 4. februar klokken 19.