BRØNDERSLEV: Formand for Brønderslev Handel gennem de seneste ni år, Jan Kjølby fra Algade Optik, trak sig fra bestyrelsen på foreningens generalforsamling torsdag aften. Det betyder, at Brønderslev Handel skal have ny formand, men hvem det bliver finder man først ud af ved en konstituering på den nyvalgte bestyrelses første møde.

Jan Kjølby sagde i sin formandsberetning, at han efter ti år i bestyrelsen og ni år som formand havde valgt at træde tilbage.

- Det er tid til, at der skal nyt blod i bestyrelsen, sagde han.

Han så også tilbage på 2018, som han var godt tilfreds med.

- Jeg ser på det med tilfredshed, men der er stadig udfordringer med økonomien, konstaterede Jan Kjølby.

Han nævnte blandt andet, at man i løbet af 2018 måtte erkende, at der ikke var råd til det høje aktivitetsniveau hele året, som man havde satset på.

Han kom også ind på julebelysningen i Brønderslev, som der før jul nogen tovtrækkeri med kommunen om, som gik på, hvordan den regning skulle lande. Det endte med, at Brønderslev Handel meldte ud, at de ikke havde råd - og at kommunen satte noget op, men ikke så meget som vanligt.

- Det var ærgerligt, men vi er nødt til at være ansvarlige. Vi mener, at julelys er for byens borgere, derfor mener vi, det er en kommunal opgave, fortalte Jan Kjølby, der håber, at det bliver muligt at få hele julebelysningen op at hænge til næste jul.

Han kom også ind på de mange aktiviteter i byen, som 2018 har budt på, blandt meget andet Vinfestival, motionsdag, superheltedag og halloween, og han understregede, at det er vigtigt at give kunderne gode oplevelser i en tid med øget konkurrence og nethandel.

- Vi skal vinde hver kunde. Service, råd og vejledning bliver endnu vigtigere i fremtiden, påpegede han.

Ny kræfter stod klar

To andre mangeårige kræfter i bestyrelsen trak sig også. Det var Anne-Mette Mortensen fra Deres Frisør og Christian Jensen fra Landbo Nord, som efter ni og 14 år var klar til at stoppe.

Det gik ganske let med at finde nye kræfter til at tage over. Det blev Anette Slot Hansen fra Bog og Ide, Christina Blach fra Blach og Co. samt Lisbeth Andersen fra Uldtråden.

Som suppleant blev Kristian Jepsen fra Vinspecialisten valgt.

Regnskabet blev godkendt. Det viste et underskud på 23.000 kroner. Handelschef Lars Bisgaard gennemgik budgettet for i år, hvor man går efter et lille overskud på 1000 kroner.

- I 2019 forventer vi en lille stigning i kontingenter, og jeg tør godt love, at der er flere medlemmer på vej, sagde han.

Der var meget begrænset spørgelyst på generalforsamlingen, som foregik i god stemning og med efterfølgende fælles spisning på Hotel Phønix i Brønderslev.