Her kan du komme på walk’n’talk med 47 alpakaer

BRØNDERSLEV:47 alpakaer samt Lise Drastrup og hendes familie er flyttet fra Dronninglund til Brønderslev. Her åbner Alpacas of Fredly, som deres alpakafarm hedder, i nye omgivelser, hvor de vil vise gården frem på gårdbesøg, ligesom det bliver muligt for folk at komme på walk’n’talk med alpakaerne.

- Status er, at vi er her, alle dyrene er flyttet, og vi gør klar til at åbne for gårdbesøg 1. maj. Vi er i gang med at lave en sti igennem den tilhørende skov - der er en skov lige omkring ejendommen. Det bliver til en smuk naturtur til walk’n’talk, fortæller Lise Drastrup, der er alpakaavler og formidler og ejer af Alpacas of Fredly.

På den måde kommer alle aktiviteter til at foregå på gården - tidligere var der walk’n’talk i Sømosen, hvortil alpakaerne blev kørt.

Man kan også komme med Lise Drastrup og alpakaerne på walk’n’talk - tidligere foregik det i Sømosen ved Dronninglund, nu bliver det i skoven lige ved den ny gård i Brønderslev. Arkivfoto: Henrik Louis

Det med gårdbesøg er noget nyt.

- Det tilbyder vi i weekenden som en start, fortæller Lise Drastrup.

Alpakaerne går i løsdrift, og den store rundbuehal, som de havde at gå ind i på det gamle sted, er også blevet fragtet til Brønderslev i hel tilstand.

- Dyrene er super gode til at flytte. De nyder deres nye omgivelser. Der er lidt bakket terræn herude, som passer perfekt til alpakaer, fortæller Lise Drastrup.

Den nye gård ligger på Aalborgvej 55, nede af en grusvej overfor Fakta og Ingo-tankstationen. Og beliggenheden kan ikke være bedre, mener Lise Drastrup.

- Folk kan komme hertil med bus, og det er enormt centralt og alligevel i vores egen idyl, siger hun.

Interesserede kan besøge gården efter aftale - der kan bookes gårdbesøg eller gåtur på Alpacas of Fredlys hjemmeside.

- Gårdbesøgene er en times rundvisning, hvor man kommer tæt på dyrene i deres hjemlige omgivelser. Det egner sig rigtigt godt til børnefamilier, som har lyst at se, hvordan det er her, og hvor en gåtur er i det længste. Der er mulighed for at tage klapvogn med, fortæller Lise Drastrup.

Lise Drastrup er glad for den nye gård i Brønderslev. Arkivfoto: Henrik Louis

De er også i gang med at lave madpakkesteder, som ventes klar 1. juni og også kan bookes online.

Der er snart sæson for føl - fra slutningen af maj og til starten af juni starter følsæsonen. Her venter Alpacas of Fredly 14 føl.