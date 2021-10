Brønderslev har fået ny handelschef

Brønderslev har fået en ny handelschef, som blev præstenteret på et møde i Brønderslev Handel tirsdag morgen.

Det er 56-årige Peter Karstrøm Vagning, som allerede er tiltrådt sin nye stilling.

- Jeg har været ude at hilse på nogle af jer, og mit mål er at komme rundt og besøge jer alle sammen. Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaverne, og jeg har indtryk af, at der er nok at rive i. Det er dejligt at have noget at stå op til, sagde han.

På mødet, hvor mange fra Brønderslevs butikker var mødt op, fortalte han også lidt om sig selv.

- Jeg er 56 år og er gift med Mette, som er sygeplejerske, og vi har fire børn og tre børnebørn. Jeg brænder for fodbold, ishockey og for at komme ud af rejse, fortalte han.

Stillingen som handelschef er deltids, og han kombinerer den med sit nuværende job på praktikcentret på Aalborg Handelsskole.

- Jeg arbejder med praktikanter, primært detailelever, og vi har en butik på skolen, fortæller Peter Karstrøm Vagning, der også kunne berette om, at de for nogle år siden havde mange elever, mens der nu er få tilbage, fordi det er lykkedes at få et godt samarbejde med virksomheder.

Han tror på, at det kan blive en god konstellation med de to jobs, han nu skal have,

- Jeg tror, det bliver en meget spændende kombination, som vi kan få mange synergier ud af, sagde han.

Peter Karstrøm Vagning meldte også om en god modtagelse og en god stemning i sit nye job.

Som faktisk ikke er helt spritnyt, da han også var handelschef i Brønderslev tilbage i 2008 og 2009.

- Jeg synes, det er spændende, og jeg brænder for min by. Jeg synes, det er spændende at arbejde med detailhandel og markedsføring, og Brønderslev er en meget aktiv og engageret handelsby, fortalte Peter Karstrøm Vagning, der bor i Brønderslev.

Jul i sigte

En af hans første opgaver bliver at sørge for, at julen i Brønderslevs handelsliv kommer til at køre.

- Og så gælder det om at kigge ind i 2022 og få lagt en plan, fortalte Peter Karstrøm Vagning.

Det blev også sagt farvel til afgående handelschef Lars Bisgaard.

- Det er gået lidt hurtigt, og det er lidt vemodigt, men sådan er det, når der lige pludselig dukker noget andet op, man ikke kan holde sig fra, konstaterede han.

Lars Bisgaard har dog meldt ud, at han fortsat gerne hjælper på frivillig basis i den udstrækning, tiden tillader det, og på mødet fortalte han også om planerne for årets julehandel og julebelysning.

- 25. november bliver der Go Aften Brønderslev Jul, i år afsluttes det med fyrværkeri og en lille event ved vores rådhus i anledningen af købstadsjubilæet. Der bliver også et fakkeloptog klokken 8.40 igennem byen, hvor jeg håber, at mange vil deltage, fortalte han.

Julebelysningen begynder at blive sat op 1. november, og Julemanden kommer hver weekend i juleperioden, hvor der også vil være mange andre aktiviteter i byen.

Lars Bisgaard fik også en gave og klapsalver med på vejen og ros.

- Tak til Lars for et stort arbejde, du har gjort det godt for byen, sagde formand for Brønderslev Handel, Trine Dolbak.