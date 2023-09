Brønderslev henter erfaren leder til kommunal toppost fra Frederikshavn

Brønderslev Kommune har ansat en ny direktør for teknik, miljø og beskæftigelse. Det er Anette Ravnholt, der kommer fra en stilling som kultur- og borgerservicechef i Frederikshavn Kommune, hvor hun har været i knap fire år.

Det oplyser Brønderslev Kommune i en pressemeddelelse.

- Anette Ravnholt kommer med stor ledelseserfaring fra forskellige lederstillinger inden for det offentlige, blandt andet som konstitueret direktør for teknik og miljø i Frederikshavn Kommune, kontorchef i Statsforvaltningen, og siden 2013 har hun været chef i Frederikshavn Kommune, skriver de.

Hun blev valgt ud af et felt på 18 ansøgere.

Borgmester Mikael Klitgaard glæder sig til samarbejdet:

- Jeg er specielt meget tilfreds med Anettes store fokus på at have borgerne i centrum, og at vi skal være i samspil med dem og andre interessenter som erhvervsliv, faglige organisationer og interesseorganisationer. På hendes direktørområde er man meget tæt på borgernes hverdag, så det er vigtigt med en direktør, der vægter samspillet med dem højt. Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at hendes faglighed er høj, oplyser han.

Den nye direktør valgte at søge stillingen af flere grunde.

- Jeg har bemærket, at Brønderslev Kommune som den eneste kommune i Vendsyssel har befolkningstilvækst, ligesom jeg også har lagt mærke til nye store udviklingsprojekter, der er igangsat blandt andet med udvikling af de største byers midtbyer, udvikling af nye erhvervs- og boligområder og Royal Run i 2024, oplyser hun i pressemeddelelsen.

Anette Ravnholt er 53 år, og hun tiltræder sin nye stilling 1. november.

Hun kommer til at være på begge rådhuse i Brønderslev og Dronninglund.