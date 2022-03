Brønderslev-knægte var pennevenner med Dynamitholdets midtbaneslider - nu mødes de igen

BRØNDERSLEV:Kan du huske EM i 1984 - eller VM i 1986?

Elkjærs hul i shortsene, da han høvlede kuglen langt over spaniernes mål fra ni-meter pletten i semifinalen - eller to år senere, da Uruguay blev kørt fuldstændigt over af Arnesen, Lerby, Laudrup og selvsamme Elkjær i Mexico.

Det er næppe ”Sjønne” - midtbaneslideren Jens Jørn Bertelsen - der popper op i erindringen som den allerførste, når folk tænker på 80’er-holdet, men den nu 70-årige esbjergenser, der altid var en af de første på Sepp Pionteks holdkort, har en særlig plads i både hjerte og erindring hos en gruppe Brønderslev-spillere.

Det talentfulde mandskab ...

Da årgang ’72 I Brønderslev Idrætsforening spillede sandkasse-bold, ville holdets trænere - Søren Ø. Christensen og Preben Jensen - gerne sætte lidt ekstra kolorit på fodbold-tilværelsen.

Derfor skrev de til Jens Jørn Bertelsen - mon han ville være penneven med drengene fra Brønderslev?

Jens Jørn Bertelsen skrev gennem årene 26 breve til drengene - hvor han blandt andet svarede på spørgsmål om, hvordan det var at være professionel fodboldspiller. Privatfoto.

- Det var med vilje, at vi valgte en spiller, der måske gik lidt under radaren. Så tænkte vi, at der måske var en bedre chance, end hvis vi havde spurgt Lerby eller Elkjær. Og han ville også gerne: I 1980 modtog vi det første brev. I alt skrev han 26 breve til drengene over en periode på seks-syv år, fortæller Søren Ø. Christensen.

Og det var ikke bare en sludder for en sladder, de lokale drenge blev præsenteret for: Der var overvejelser omkring skader og klubber, der forsøgte at signe ham - og så svarede han også beredvilligt på mange af de spørgsmål, drengene stillede den modsatte vej. Hvordan var det eksempelvis at være professionel fodboldspiller.

Da breve var håndskrevne ...

- Når vi fik brev, så snakkede vi med drengene om, hvad det egentlig var han havde skrevet. Jeg synes, at det var flot, han tog sig tiden - det tager jeg virkelig hatten af for. Det gav noget ekstra til drengene - de blev tændt på en anden måde. De så op til Jens Jørn og fulgte ham jo også i fjernsynet, husker Søren Ø. Christensen.

Tur til Parken

I et af de første breve til drengene skriver Jens Jørn Bertelsen blandt andet: ”Hej i Sandkassen! Hermed en hilsen fra EfB. Først vil jeg takke for holdbilledet, det er en flot klubdragt i har i B.I. (...) Vi spillede i torsdags turneringskamp i Esbjerg mod Fremad A. Resultatet blev 2 - 2, som var helt hen i vejret - vi brændte simpelthen alt for mange chancer - men det viser nok lidt om, hvor svært vi kan forvente, det bliver i år (Jeg lavede forresten det ene mål til 1 - 0)”

I BI nøjes de ikke blot med at skrive med Jens Jørn Bertelsen.

Spilleren inviterede Brønderslev-drengene til at spille kamp som miniputter i Esbjerg - lige op til 1. divisions-kampen mellem Esbjerg og KB med næsten 10.000 publikummer på lægterne.

Så kører bussen ...

Og holdet var eksempelvis også i Parken i 1982 for at se landsholdet spille EM-kvalifikation med England. Efter kampen blev det selvfølgelig til en snak med Jens Jørn Bertelsen.

Her er målene fra kampen, som BI-drengene overværede i Parken i 1982

Brønderslev-drengene kunne andet end at skrive - de var heller ikke helt dumme med en bold: Både som lilleput, drenge, junior og ynglinge spillede de så godt, at de huserede i den såkaldte mesterrække. Helt til tops i Nordjylland nåede de dog ikke, for modstanden var hård. Hadsund havde eksempelvis tvillinge-brødrene Peter og Ebbe Sand, mens AaB stillede med en vis Peter Møller.

- En gentleman

BI markerer lørdag 2. april sit 125 års jubilæum, og her har N. C. Mortensen - der selv havde en dreng, der spillede i BI dengang - inviteret Jens Jørn Bertelsen. Han kommer og hilser på 15-16 af de gamle Brønderslev-drenge, der skrev med ham i sin tid.

Her vil der helt sikkert blive udvekslet gode minder, og den tidligere landsholdsspiller behøver ikke at køre den lange vej mod Esbjerg med det samme. Med invitationen fra Brønderslev følger nemlig nogle dages ophold i sommerhus ved Vestkysten.

Øverst: Drengene på besøg efter en kamp. Nederst: Jens Jørn Bertelsens kone og datter. Privatfoto.

I sine 69 A-landsholdskampe springer det i øvrigt i øjnene, at midtbanespilleren ikke har fået et eneste kort - hverken gult eller rødt.

- Han var en gentleman - både på og uden for banen konstaterer N. C. Mortensen.

Her kan du se Jens Jørn Bertelsens første landskampmål - endda scoret i en rød/hvid sejr over Danmarks onde ånd, Spanien:

I februar rundede han de 70 år, og i en fødselsdags-omtale i Nordjyske Stiftstidende kunne man blandt andet læse følgende:

”Han voksede op i Hjerting, en forstad til Esbjerg, i en fiskerfamilie og startede med at spille fodbold i den lille klub Sædding-Guldager. Dengang fik helt unge talenter ikke bare kontrakter og store pengebeløb i hånden som 16-årige, så Jens Jørn Bertelsen blev uddannet købmand. Samtidig havde han dog et stort boldtalent, og oplagt var det derfor at tage til Esbjerg fB, der på dette tidspunkt, i starten af 1970’erne, lå i den tredjebedste række. Han blev en væsentlig brik i vestjydernes rejse mod de danske fodboldtinder. Først sent i karrieren drog han til udlandet. Det blev til ophold i mindre klubber i Belgien, Frankrig og Schweiz”.