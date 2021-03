Brønderslev Kommune støtter opførelse af ny hal i Hjallerup

HJALLERUP:Der eksisterer alle to haller under Hjallerup Idrætscenter på Idræts Allé, men i fremtiden skal adressen i stedet huse tre af slagsen.

Projektet har været i gang længe, men onsdag aften besluttede Brønderslev Kommunes byråd økonomisk at støtte opførelsen af en tredje hal. Det glæder formanden for Hjallerup Idrætscenter, Thomas Nielsen.

- Vi håbede rigtig meget, at kommunen ville godkende det. Vi arbejder på den nye hal, og det har vi gjort i lang tid, men vi arbejder mere intensivt nu, siger Thomas Nielsen.

Med den kommunale støtte i orden forklarer Thomas Nielsen, at arbejdet nu blandt andet skal rettes imod at søge fonde til at støtte projektet yderligere økonomisk.

- Næste skridt er at få søgt nogle fonde og få sat projektet i offentlig licitation. Vi skal have gang i nogle arkitekter og ingeniører for at kunne lave noget udbudsarbejde, forklarer Thomas Nielsen.

- Dét, at kommunen er bag, hjælper utroligt meget, når man skal søge fonde, men selvfølgelig giver det også noget økonomi, uddyber han.

NORDJYSKE har tidligere dækket, hvordan ambitionerne i Hjallerup længe har været at få en ny, tredje hal. Og forberedelserne har da også stået på længe for idrætsforeningen - og gør det stadig.

- Vi arbejder med 200 i timen for at få noget i gang, men det er jo et langstrakt projekt. Der er en masse benarbejde, der skal gøres, siger Thomas Nielsen.

Driftstilskud forøges

Udover at kommunen støtter projektet økonomisk, har byrådet også vedtaget at højne tilskuddet til den daglige drift af selve Hjallerup Idrætscenter.

Rent praktisk betyder det, at idrætsforeningerne i Brønderslev Kommune tilføres flere penge - i stedet for at pengene skal flyttes mellem foreningerne og hallerne i kommunen.

- Det er aftalt, at driftstilskud til nye haller ikke må bevirke mindre driftstilskud til øvrige haller, lyder det således i referatet fra onsdagens byrådsmøde.