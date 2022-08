Brønderslev Marked er som en sammenkogt ret

BRØNDERSLEV:”Same procedure as every year, James”, lyder en kendt replik fra ”90 års fødselsdag”, som sendes i tv hver nytårsaften, og som der har været tradition for at se igennem mange år.

Sådan er det også lidt med Brønderslev Marked. For hvorfor lave noget om, der virker?

Det var den fornemmelse, der lå i luften, da der var kick off møde forud for Brønderslev Marked i den gule hal på markedspladsen, hvor omkring 35 personer fra de forskellige foreninger bag markedet var mødt op til en pølse og en orientering.

Dette møde er også en fast tradition hvert år.

Michael Wittrup fra markedsudvalget beskrev det således:

- Brønderslev Marked er ligesom en sammenkogt ret. Man tager det bedste af det fra tidligere og spicer op med noget nyt. Man skal ikke smide for meget ud, for det smager godt. Men der skal alligevel lidt nyt til.

Han fortalte om programmet, og det velkendte i gryderetten er fx koncerten med Kandis mandag aften, som har været der i rigtig mange år. Der bliver også cykelløb, billige tivolibilletter til børnene fredag, fest med musik leveret af Version 1.0 lørdag aften og markedsgudstjeneste søndag - alt sammen ligesom det plejer.

Michael Wittrup fortalte, at cykelklubben har fået et kick på grund af Vingegaard - og så kommer der som noget nyt nogle youtubere, Robin Samse, på markedet.

Også formand Carsten Overgaard kom ind på emnet med at holde sig til det velkendte.

- Vi holder os stramt til det koncept, vi har kørt med gennem årene - det er jo fordi, det virker, sagde han.

Han pegede på, at sidste år var rekordår på Brønderslev Marked.

- Heller ikke i år har vi haft behov for at lave en hel masse om. Så vi kører efter samme skabelon, sagde Carsten Overgaard.

Han kunne også fortælle, at der kommer mange kræmmere - så mange, at der er helt fyldt op, og der er lavet venteliste.

Brønderslev Marked finder sted over fire dage - 2. til 5. september, begge dage inklusive.