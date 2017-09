Brønderslev rig på kultur

BRØNDERSLEV: Brønderslev er rig på kultur. Det viste lørdagens kulturfestival, der bød på en stribe aktiviteter. Temaet var Mode & Design.

Det var Borger9700, der sammen med Brønderslev Bibliotek og Kulturskolen var arrangør af dagen.

Et af højdepunkterne var besøget af designeren Ellen Pedersen, der har sin forretning i København, men har syet de første kjoler hjemme i Øster Brønderslev.

Det var medlem af Brønderslev Kommunes fritids- og kulturudvalg, Lars Bisgaard, der åbnede kulturfestivalen.

Han sagde, at Brønderslev kan være stolt af mange unge talenter, der har gjort sig ude i den store verden. Her fremhævede han Ellen Pedersen, der af mange er nævnt som dansk herremodes nye talent.

Kulturdagen blev besøgt af flere end i fjor, og det tilskriv er formand for Borger9700, Jens Tofting, blandt andet det bedre vejr. Han skønner, at omkring 1700 har besøgt kulturdagen. Kulturdagen blev holdt for tredje gang, og den er dermed nu en tradition.