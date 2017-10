Brønderslev set fra luften

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: En række helt nye dronevideoer stiller skarpt på det bedste i Brønderslev Kommunes byer

For at vise Brønderslev Kommune fra den bedste side og sætte fokus på de positive tiltag i området udgiver Brønderslev Erhverv og Turisme nu en række profil-film over kommunens byer ved hjælp af droner.

- Vi vil gerne sprede budskabet om, at man i Brønderslev Kommune samarbejder bredt på kryds og tværs i det lokale for at give de bedste muligheder for nuværende borgere. Samtidig vil vi gerne byde velkommen til nye tilflyttere, fastslår Marianne Gade, erhvervs- og turistchef hos Brønderslev Erhverv & Turisme.

- Dronevideoerne giver et godt overblik over området som helhed og viser samtidig byernes særlige kvaliteter, siger hun.

Videoerne sætter fokus på det bedste fra byerne og viser, hvad der er at opleve for turister og borgere i området.

De nye dronefilm er lavet i samarbejde med lokale ejendomsmæglere og borgerforeninger. Lokalt er man begejstret for dronevideoerne og det engagement, der er omkring markedsføringen af kommunen.

- Filmen om Asaa er blevet vist på et borgermøde, og vi er meget tilfredse, lyder det fra Thomas Nymann Sørensen, formand for Asaa Borgerforening og indehaver af Spar Asaa.

- Vi ser mange muligheder i dronefilmene. Filmen om Asaa rammer plet på byen og dens faciliteter, fortsætter han.

I alt 17 videoer er lavet til at markedsføre Brønderslev Kommune: En hovedvideo over Brønderslev Kommune og 16 byvideoer. Filmene viser, hvad byerne kan tilbyde borgere og tilflyttere i form af institutioner, handelsmuligheder, sociale aktiviteter, naturoplevelser og turistattraktioner.

Dronevideoerne er produceret af det nordjyske mediaproduktionsselskab Jensen & Jensen og indeholder speak, tekst og musik. Videoerne og tilhørende manuskripter vil blive frit tilgængelige for alle via Brønderslev Erhvervs hjemmeside, VisitBrønderslev.dk samt YouTube- og Facebook-kanaler.

Projektet er sponsoreret af LAG, Brønderslev Kommune, Alderslyst Vingaard, Galleri Glocal Art, Happy-Horse - Hestespa, Keramiker Rikke Barlebo, ejendomsmæglerne EDC v. Jesper Hardahl, Estate Brønderslev, Mæglerhuset, Nybolig Brønderslev-Vrå, RealMæglerne Hjallerup, Westergaard Bolig samt borgerforeningerne i Agersted, Asaa, Brønderslev, Dronninglund, Flauenskjold, Geraa, Hallund-Hollensted, Hellum, Hjallerup, Jerslev, Klokkerholm, Manna-Thise, Serritslev, Stenum og Øster Brønderslev.

Link til film (bliver opdateret løbende): https://brondersleverhverv.dk/byfilm/