Brønderslev set fra luften

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Brønderslev har mange fantastiske steder. Det konstaterede borgmester Mikael Klitgaard (V), da der onsdag blev præsenteret hele 17 dronevideoer, der lanceres én efter én i den kommende tid.

Videoerne blev præsenteret ved et arrangement i Brønderslev Erhverv & Turisme onsdag, og her lød der positive meldinger om resultatet.

Mikael Klitgaard glæder sig over det samarbejde, der er omkring projektet med kommunen, erhvervskontoret, ejendomsmæglere og en del private.

- Det viser, at når vi står sammen, er vi stærke.

Formand for Brønderslev Erhverv & Turisme, Arne M. Jensen (S), priste den kvalitet, videoerne har.

- Når vi skal ud og profilere os, skal det ske på en professionel måde. Og det er disse videoer, sagde han. Det er bedre med et ordentligt brag end mange små pip. Dette projekt vil give genlyd.

Erhvervs- og turistchef Marianne Gade er selv blevet overrasket over de smukke steder, der er i kommunen.

- Der er faktisk flere steder, jeg kunne tænke mig at bo, bemærkede Marianne Gade med et smil.

- Filmen om Asaa er blevet vist på et borgermøde, og vi er meget tilfredse, lyder det fra Thomas Nymann Sørensen, formand for Asaa Borgerforening og indehaver af Spar i Asaa.

- Vi ser mange muligheder i dronefilmene. Filmen om Asaa rammer plet på byen og dens faciliteter, fortsætter han.

- De mindre byer kan ikke klare en sådan opgave alene, men her kom erhvervs- og turistforeningen som en appelsin i turbanen.

Ejendomsmægler Mikael Lykke fra EDC Jesper Hardahl i Brønderslev ser store muligheder for videoerne i salgsøjemed.

Dronevideoer sætter fokus på det gode sammenhold i Brønderslev Kommune.

De 17 stiller skarpt på det bedste i Brønderslev Kommunes byer.

- Vi vil gerne sprede budskabet om at man i Brønderslev Kommune samarbejder bredt på kryds og tværs i det lokale for at give de bedste muligheder for nuværende borgere. Samtidig vil vi gerne byde velkommen til nye tilflyttere, fastslår Marianne Gade, erhvervs- og turistchef hos Brønderslev Erhverv & Turisme.

- Dronevideoerne giver et godt overblik over området som helhed og viser samtidig byernes særlige kvaliteter, siger hun.

Videoerne sætter fokus på det bedste fra byerne og viser, hvad der er at opleve for turister og borgere i området.

De nye dronefilm er lavet i samarbejde med lokale ejendomsmæglere og borgerforeninger. Lokalt er man begejstret for dronevideoerne og det engagement, der er omkring markedsføringen af kommunen.

Dronevideoerne er produceret af det nordjyske mediaproduktionsselskab Jensen & Jensen og indeholder speak, tekst og musik. Videoerne og tilhørende manuskripter vil blive frit tilgængelige for alle via Brønderslev Erhvervs hjemmeside, VisitBrønderslev.dk samt YouTube- og Facebook-kanaler. Borgerforeningerne fik et eksemplar af videoerne, som de kan bruge i markedsføringen af byen.

- Vi håber, at rigtig mange der deler dem, siger Mikael Klitgaard.