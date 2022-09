Brønderslev skal spare markant mindre i 2023 i forhold til tidligere år

BRØNDERSLEV: Politikerne i Brønderslev Kommune var yderst afdæmpede, da de onsdag behandlede kommunens budget 2023 første gang. De meddelte stort set bare, at de så frem til at mødes og forhandle med hinanden.

I næste uge sætter de sig om bordet for konkret at finde besparelser for 14,7 millioner kroner, men under første behandlingen var det kun SF´s Henning Jørgensen, som pegede på, at man måske skulle udskyde anlægsopgaver, fordi håndværker- og materiale-priser er høje lige nu.

Et forslag som Steen Søgaard Petersen fra Borgerlisten afviste, fordi kommunen i forvejen bruger færre penge på anlæg end mange andre. Hele debatten om kommunens fremtidig økonomi var overstået på cirka 30 minutter.

I Brønderslev kalder man i øvrigt øvelsen til budgetseminaret torsdag for en omprioritering, og de 94 siders bilag med omprioriteringsforslag rummer ingen fyringer, lukninger eller andre drastiske tiltag.

Her vil de omprioritere



Og i forhold til tidligere år er sparekravet også markant mindre.

Det fortæller kommunaldirektør Søren Steensen, der har været til at få budgetter i hus siden 2004.

- Til budget 2023 har vi fra administrationen fremlagt omprioriteringsforslag for 0,8 procent af serviceudgifterne. Til sammenligning sparede vi får nogle år siden 4 procent- det svarede til 40 millioner kroner. Det er en helt anden situation nu.

I nabokommunen Hjørring Kommune er de forskellige fagudvalg blevet bedt om at finde besparelser for 2,5 procent.

Men hvad er der sket i Brønderslev siden man nu kan melde et sparekrav ud på 0.8 procent?

Kommunaldirektøren peger på flere forklaringer:

Brønderslev Kommune betragtes fortsat som en vanskelig stillet kommune og får penge fra staten.

- Vi plejer at få 13 millioner kroner årligt, men denne gang har vi fået 20 millioner kroner, forklarer Søren Steensen.

For tre år siden blev der også ændret på udligningsreformen.

- Den ændring kom os til gavn, så vi fik mere i tilskud, siger Søren Steensen.

Endelig har de folkevalgte også en del af æren.

- De seneste fire år har politikerne været meget bevidste om at kommunen skal have balance på driften, siger Søren Steensen.

Og med hensyn til anlægsopgaverne, de stigende priser og en eventuel udsættelse af renoveringerne svarer embedsmanden.

- Det er en politisk beslutning. Men det er korrekt, at vi er bagefter andre kommuner.

Han nævner, at man blandt andet skal have renoveret alle faglokalerne på skolerne, og pengene er allerede er frigivet til renoveringerne.

- Det er også nødvendigt at vedligeholde vores veje. Men det er jo op til politikerne at besluttet, hvor mange penge de vil bruge på anlæg.