Brønderslev Station frustrerer mange: Derfor er der ikke blevet gjort noget ved den - endnu

BRØNDERSLEV:For godt og vel en uge siden sendte NORDJYSKE en håndfuld spørgsmål afsted til Banedanmark vedrørende den lave perron i Brønderslev, der er til stor gene for mange. Nu er der kommet svar.

I en mail oplyser områdechef, Bianka Saarnak, at Banedanmark skam godt er klar over, at de gamle perroner, herunder den i Brønderslev, kan give nogle udfordringer. Derudover hilser den statsejede virksomhed alternative løsninger fra Brønderslev Kommune velkommen.

Her er spørgsmål fra NORDJYSKE - og svar fra Banedanmark:

Problemet har efterhånden stået på i en årrække. Hvad er årsagen til, der ikke bliver gjort noget ved problemet? Og hvad skal der i så fald til, før der gribes fat om nældens rod?

- Banedanmark fornyer og renoverer løbende perroner, men vi prioriterer perroner, hvor der er sikkerhedsmæssige risici. Det vil sige perroner, hvor perronen er så dårlig stand, at passagererne eksempelvis kan snuble eller perronens elementer inden for en periode vil kunne skride sammen.

Brønderslev Kommune mener, de har en alternativ og billigere løsning, der kan afhjælpe problemet. Hvorfor lytter I ikke til dem?

- Banedanmark ser positivt på den løsning, Brønderslev Kommune har fremsendt, der indebærer en partiel hævning. Tidligere kørte forskellige jernbanevirksomheder tog, der standsede i Brønderslev. Disse tog havde ikke samme længde og indstigningshøjde. Nu er Nordjyske Jernbaner den eneste operatør, og det er derfor muligt at løse udfordringen med en partiel hævning.

I 2012 blev der investeret massivt (flere 100 mio. kr.) i spor- og svellearbejde på stationerne i hhv. Vrå og Brønderslev - havde man dengang ikke problemet med i overvejelserne?

- I 2012 blev der gennemført et større sporarbejde på blandt andet Brønderslev Station, hvor sporene var i dårlig stand, og der var ingen grund til at renovere perronen. Når Banedanmark bygger nye, eller renoverer eksisterende stationer, og perronerne er i en dårlig stand, bygges disse altid med en standardhøjde på 55 cm der sikrer niveaufri adgang til tog med lav indstigning. Sammen med jernbanevirksomhederne er Banedanmark desuden i løbende dialog med Danske Handicaporganisationer om tilgængeligheden på landets stationer.