Brønderslevs borgmester bliver en mand

BRØNDERSLEV: Uanset hvordan valget går i Brønderslev er der en ting, der er sikkert: Borgmesteren bliver en mand.

For kun et af partierne har en kvindelig spidskandidat, men Kristendemokraternes Inge Marie Sonne får ikke posten, og resten stiller med en mandlig spidskandidat.

Men til valgtræffet i idrætshallen - hvor der måtte hentes ekstra stole ind for at få plads til de omtrent 250, der brugte en kold novemberaften på politik - var kønsfordelingen mere lige, og der var også en håndfuld unge og yngre til at trække gennemsnitsalderen ned under den i panelet. Men trods alt er der også kvinder på stemmesedlen i Brønderslev - efter pausen fik to af dem, Line Vanggaard Pedersen fra de konservative og Enhedslistens Runa Friis Hansen, endda plads i panelet.