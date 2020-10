Brønderslevs handelschef testet positiv for corona

BRØNDERSLEV:Brønderslevs handelschef, Lars Bisgaard, er blevet syg med corona.

Det oplyser han i en email til handelsstandsforeningens medlemmer.

- Jeg må desværre meddele, at jeg lige har fået melding om, at jeg er testet positiv for corona. Derfor er det vigtigt, at alle, jeg har været i forbindelse med indenfor de sidste par uger lader sig teste. Beklager besværet, skriver Lars Bisgaard, der ligeledes er socialdemokratisk medlem af Brønderslev Byråd.

NORDJYSKE Medier har været i kontakt med Lars Bisgaard, der fortæller, at han søndag aften begyndte at få det skidt - mandag blev han testet og onsdag morgen fik han resultatet.

- Så nu er fruen og knægten også blevet sendt hjem, og de skal testes, lyder det fra Lars Bisgaard, der fortæller, at han føler det som om, at han har en omgang influenza.

Da Brønderslev Kommune for nogle uger siden var knald-rød i corona-statistikken begyndte Lars Bisgaard allerede at drosle ned for besøg i butikker og de politiske møder, så de sidste par uger har han ikke været i kontakt med så mange, som han plejer.

Han har ingen ide om, hvordan han er blevet smittet med covid-19.