Bruger strand og lys i sine kunstværker

LØKKEN/JERSLEV: Tre dage i næste uge er der mulighed for at opleve utradition kunst på stranden ved Løkken og Nr. Lyngby.

Det er Jerslev-pigen Nanna Rosenfeldt-Olsen, der for tiden er under uddannelse i USA, der står bag tre performance dage.

- At være opvokset tæt på Vesterhavet er noget helt særligt, siger Nanna Rosenfeldt-Olsen til NORDJYSKE.

I sit arbejde som performance-kunstner er hun optaget af bevægelser i mennesker og i naturen samt den måde, elementerne kan forbinde disse. Med inspiration i bevægelser skaber hun en tre dages deltagerorienteret performance ved Vesterhavet.

- Jeg er ikke religiøs, men når jeg står foran Vesterhavet, føler jeg mig forbundet til naturen på en helt særlig måde, erklærer performancekunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen.

Onsdag 26. juli er der sky-spejling. Det sker klokken 11 ved Løkken Strand syd for molen.

Mødet med det ukendte

Her vil kunstneren, sammen med publikum, der ønsker at deltage, undersøge mødet med det ukendte.

Med udgangspunkt i denne tanke vil den første dag gå ud på at udforske himmelen over havet og stranden.

Torsdag 27. juli rykkes til Løkken Strand nord for molen. Her vil Nanna, sammen med publikum, der ønsker at deltage, sætte fokus på stranden og sandet.

Kunstneren vil udnytte de mange legende elementer som stranden har. Endelig fredag 28. juli rykker hun til Nr. Lyngby Strand.

- Den sidste dag er en vandre performance, som vil komme til at handle om alt det menneskeskabte skrald, som driver op på stranden, fortæller Nanna Rosenfeldt-Olsen.

- Og der er masser af skrald, har jeg erfaret.

Nanna Rosenfeldt-Olsen har for kort tid været i Danmark, for at deltage i sin søster, Helga Rosenfeldt-Olsens bryllup.

Her var det Nanna, der havde fremstillet alteret, der blev brugt til bryllup i skoven. Det blev fremstillet i beton.

NannaRosenfeldt-Olsen studerer på School of the Art Institute of Chicago og skal efter sommerferien tilbage til USA og færdiggøre sin master i kunst.

De tre dages performance ved Vesterhavet er støttet af KulturKANten.