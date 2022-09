Budgetforlig i regionen: Tre-cifret millionbeløb på vej til Brønderslev

BRØNDERSLEV:Regionsrådet i Region Nordjylland har indgået et budgetforlig, som alle regionsrådets partier står bag - og et af elementerne er, at der afsættes 115 millioner kroner til sygehuset i Brønderslev, Neuroenhed Nord, som er specialister i genoptræning af folk, der har fået en moderat eller svær hjerneskade for eksempel efter en blodprop eller en hjerneblødning.

- Det medfører et nybyggeri af 30 sengepladser med tilhørende træningsfaciliteter og servicefunktioner i moderne rammer. Afledt af igangsætningen af nybyggeriet er det aftalt i forligskredsen, at der skal ses på mulighederne for fondsdonationer til hel- eller delvis finansiering af eksempelvis etablering af sansehave eller træningskøkken til gavn og glæde for de indlagte patienter, står der i forligsteksten.

Det fremgår også, at planen forudsætter, at man i budget 2024 anviser den resterende finansiering. De 115 millioner til byggeriet består af 30 millioner, som er overført fra anlægsmidler fra de seneste to år samt yderligere 85 millioner, som afsættes på budget 2023.

Det skabte glæde i Brønderslev, da borgmester Mikael Klitgaard fik beskeden om det brede forlig omkring et nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev.

- Det er fantastisk, at vi får mulighed for at bevare og endda udbygge vores utroligt dygtige neurorehabiliteringscenter. Det er et kæmpe cadeau til de dygtige ansatte. Og det glæder mig, at vi beholder de mange vigtige arbejdspladser, bemærker han i en pressemeddelelse.

Borgmester i Brønderslev Mikael Klitgaard glæder sig over, at der er afsat penge til sygehuset. Arkivfoto: Henrik Louis

På Neuroenhed Nord i Brønderslev er afdelingschef Markus Brasholt Kristensen også glad:

- Vi er glade for at blive tilgodeset, og vi glæder os til det videre arbejde, siger han.

Budgetforliget skal godkendes på næste regionsrådsmøde, inden det kan vedtages endeligt.

I budgetforliget er der blandt andet også afsat 50 millioner kroner til de særligt pressede afdelinger på hospitalerne, ligesom der er afsat 19 mio. kroner til psykiatrien.

Der har tidligere været forslag om at flytte neurorehabiliteringen væk fra Brønderslev, men i 2020 blev det besluttet, at Neuroenhed Nord forbliver i Brønderslev.